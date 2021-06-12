Peker, Soylu'ya 'tutuklat o zaman göreceksin' demişti: Serbest bırakıldı

Öncel'in de aralarında bulunduğu üç kişi konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakıldı.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sedat Peker'e yönelik soruşturmada Urfa'da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı(MİSİAD) Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.





Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y. isimli kadını serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel'i "Birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A. ise "Birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.









Peker, videolarında bir kaç kez Feridun Öncel'den, 'Feridun başkan' diye bahsetmiş, medyada bu kişinin Şanlıurfa MHP İl Başkanı Feridun Öncel olduğu bilgisi yer almıştı.





Peker, Öncel için "Ben onla on gün görüşemezsem psikopata bağlarım... Eğer mahkemeye baskı yapıp Feridun başkanı tutuklat, Yüce ALLAH’a yemin olsun o zaman göreceksin" demişti.





Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ağır suçlamalarda bulunan Sedat Peker şu ifadeleri kullandı:





1-Lan kaşar sülü, benim bu dünyada şaka yaptığım 65 yaşındaki tek insanı gözaltına aldın (haksız yere). Ben onla on gün görüşemezsem psikopata bağlarım. Seninle o zaman doktor hasta ilişkimiz biter. Lan sen ne onursuz, gurursuz, haysiyetsiz bir adamsın? Ulan namusun yok mu senin?





2- süslü sülü, sen gerçekten onursuz şerefsiz bir adamsın. Gündemi değiştirmek için ameliyatlık, 65 yaşında adamı gözaltına alıyorsun. Ayın 4’üne ait kamera görüntülerini yayınlasana. Senin onurun, gururun, şerefin, hiçbir şeyin yok mu?





3-Kaşar süleyman, erkeksen gelsene, senle biz baş başa çıkalım. Ama polis kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi, istihbaratçı kardeşlerimizi dahil etmeyeceksin. İçişleri Bakanlığı’nda bir deli oturuyor diyordum. Şimdiki fikrim ise gerçek bir kaşar oturduğu yönünde.





4-Eğer mahkemeye baskı yapıp Feridun başkanı tutuklat, Yüce ALLAH’a yemin olsun o zaman göreceksin.





5-Lan kaşar sülü, diyorsun ya bir yasadışı grupla ilgim çıksın istifa ederim diye; ulan sahtekâr, başta ben olmak üzere ülkedeki bütün yasadışı gruplarla ilgin var, ilişkin var. Lan sen nasıl bir insan türüsün? Gururun yok mu lan senin?





6- Lan süslü sülü, yarın hemen gidip bir şehit ailesinin evinde namaz kılıp resmini çektir. Sen böyle sahtekarlıkları çok iyi bilirsin. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor, ÇALLL. Sana hırsız desem hırsızlara hakaret olur. Sen adam değilsin.’’