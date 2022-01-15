Samanyolu Haber /Gündem / Peker susturulunca Süleyman Özışık yeniden piyasaya çıktı /15 Ocak 2022 19:56

Peker susturulunca Süleyman Özışık yeniden piyasaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında yayınladığı videolar sonrasında gazeteciliği bırakan Süleyman Özışık, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Peker’in susturulması sonrası mesleğine geri döndü.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarından sonra gazeteciliği bıraktığını açıklayan Süleyman Özışık, Peker’in paylaşım yapamayacak hale getirilmesinin ardından kaldığı yerden devam kararı aldı.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDELİM
YouTube kanalında yayınladığı video ile geri döndüğünü belirten Özışık, videoyu, “Şimdi yeniden savunduğum ve inandığım liderin ve davanın yanında yer alarak kaldığım yerden devam kararı aldım. Buyrun hep beraber kaldığımız yerden devam edelim” ifadeleriyle mesleğe geri döndüğünü twitter hesabından duyurdu.

“BIRAKMADIM, ARA VERDİM”
Yayınladığı videonun altına yazdığı metinde mesleği bırakmadığını ara verdiğini öne süren Özışık, “Yaklaşık 8 aydır hiçbir mecrada yer almıyorum. Kimileri bunu mesleği bıraktı olarak yorumlasa da, bırakmadığımı, etik değerlerim doğrultusunda bir süre ara vereceğimi belirtmiştim. Şimdi yeniden savunduğum ve inandığım liderin ve davanın yanında yer alarak kaldığım yerden devam kararı aldım. Buyrun hep beraber kaldığımız yerden devam edelim” dedi.
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