Samanyolu Haber /Gündem / Peker Twitter'a geri mi dönüyor: Uzun süre sonra ilk kez sosyal medyada /19 Aralık 2021 12:33

Peker Twitter'a geri mi dönüyor: Uzun süre sonra ilk kez sosyal medyada

Türkiye ve BAE arasındaki görüşmelerin ardından sosyal medyada açıklama yayımlamayan Sedat Peker'in, uzun süre sonra Twitter'a dönüş yapması heyecan uyundırdı. Peker hesabından bir paylaşımı beğendi.

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Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in, uzun süre sonra sosyal medya hesabında hareketlilik görüldü.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında başlayan görüşmeler sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmasına izin verilmediği belirtilen Peker, uzun süre sonra bir paylaşımı beğendi.

Peker'in Twitter hesabından, Mustafa Kemal Atatürk ile Hz. Ali'yi temsil ettiği ifade edilen bir resmin yer aldığı, "Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakın" sözlerinin not düşüldüğü paylaşımı beğendiği görüldü.

İnternete erişimi olduğu açıklanan Peker'in geçen günlerde de bir paylaşımı beğendiği fakat daha sonra kaldırdığı görülmüştü.



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