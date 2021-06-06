Peker videoları: İzleyen ve izlemeyenlerin eğitim düzeyindeki çarpıcı fark

MetroPOLL, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan videolarına ilginin yaş ve eğitim düzeyine göre dağılımını inceleyen bir anket yayınladı.









Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker, “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti.









Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade ederek, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı. Peker, dün ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz başlığıyla’ yayınladığı 8’nci videoda ise Suriye’deki cihatçılara gönderildiğini öne sürdüğü silahlardan bahsetmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi” demişti.





Ancak Peker sonradan paylaştığı bir tweet’le ‘hellalleşme‘ videosunu 14 Haziran’daki ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sonrası yayınlayacağını duyurmuştu.





Peker ‘Hellaleşme bölümü’ yerine bu sabah yayınladığı 9’uncu videosunda yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Yıldırım Demirören’e pek çok isme suçlamalar yöneltti.





MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın duyurduğu ankete göre Peker’in videolarını izleyenlerin yaşa göre dağılımında belirgin bir fark yok.









Tablolar: MetroPOLL Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2021





Ancak videoları izeleyenlerin eğitim düzeyine bakıldığında keskin bir fark göze çarpıyor. Videoların tümünü izleyenlerde en düşük oran yüzde 18’le ortaokul mezunu ve altı eğitim düzeyinde. En yüksek oran üniversite ve üstü grupta yer alıyor.





Videolardan haberi olmayanların yarısı ortaokul ve altı mezunu. Bu grupta en az oran yüzde 14,5’le üniversite mezunu ve üzeri eğitim düzeyindekiler.











