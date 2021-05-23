Sedat Peker, yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı da hedef almış, Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de Süleyman Soylu olduğunu söylemişti.





Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.





Peki, kimdir bu Halil Falyalı?





Kuzey Kıbrıs basınında Falyalı'nın adı "Kıbrıslı hayırsever iş insanı" olarak geçiyor.





Gündem Kıbrıs gazetesi şu haberi yapıyor örneğin: "Ülkemizin önemli iş insanlarından Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler, pandemi dönemi boyunca yardımlarına devam ediyor."





Kıbrıs Postası ise "Ülkenin önde gelen iş insanlarından Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı, Mart ayındaki kapanma sürecinde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de ihtiyaçlı vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ancak bu kez, sadece Girne’deki değil; ülke genelindeki 10 bin aileye gıda yardımı yapılacak" diyor.





Bahis operasyonu: Çetenin korumalığı Falyalı'da iddiası

Kuzey Kıbrıs basınında hep benzer haberlerle gündem olan, hakkında "kötü" bir imanın dahi zor bulunduğu Falyalı, Türkiye'de ise gündeme "yasadışı bahis" operasyonu haberlerinde gündeme gelmişti.





Örneğin 2016 yılında, İstanbul polisi tarafından yapılan ve tam 780 milyon dolarılık mal varlığına el konulduğu söylenen bir operasyon haberi var.





Ülkeyi yılda 12 milyar dolar zarara soktuğu belirtilen çeteye yönelik operasyonda, İstanbul'da 6 ayrı ofisleri olduğu tespit ediliyor. Çetenin günlük işlem hacminin ise tam 40 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.





Haberde, "Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağındaki ele başının ise Veysel Şahin olduğu, şebekenin korumalığını ise Halil Falyalı’nın üstlendiği ortaya çıktı" deniliyor.





Peki, neden hiçbir şey yapılmadı?

Ancak AKP iktidarının oldukça yakın olduğu Kuzey Kıbrıslı yönetilcilerden bu ismi istememesi, bu isme yönelik herhangi bir operasyon olmaması dikkat çekici.





Yani Falyalı iddialara göre bir yandan Türkiye'de milyonlarca dolarlık bir çetenin koruyuculuğunu yapıyor, diğer yandan da Kuzey Kıbrıs'ta ülkenin "hayırsever iş adamı" haberlerine konu olmaya devam ediyor ve söz konusu iddialara ilişkin tek bir adım dahi atılmıyor.





Kıbrıs'ta 'tehdit' haberlerine gündem olmuş

Falyalı hakkında Kıbrıs basınında çok nadir "kötü" haber yer aldığını söylemiştik.





Bu haberlerden biri, 2009 yılına ait:





"İş adamı Şaban Emre’yi afsalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddia edilen ve “mülke tecavüz” ve “taciz” suçlarından geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan, Halil Falyalı, Ali Falyalı ve Sabri Yıldırım, önceki gün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi serbest bırakıldı. Mahkeme, iddia makamının zanlıların aleyhindeki 3 günlük tutukluluk talebine, ortada zorla mülke girişin olmadığını ve zanlıların serbest bırakılmasının tahkikatı olumsuz yönde etkilemeyeceğine kanaat getirerek, serbest kalmaları uygun gördü."

Yine gündem olduğu bir diğer olay ise CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu'ya yönelik tehdidi. Kalyoncu'nun bir arazi usulsüzlüğüne ilişkin iddiaları sonrası Falyalıi'nın kendisini "senin çocuğun İstanbul'da okuyor" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.





Fulham'ı alacaklardı

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu.





Öyle ki, Halil Falyalı, Reuters'e "Biz Fulham'ı almak istiyoruz. Kardeşim Hüsnü, kulüp başkanı Muhammet Al Fayed ve onun finansal direktörü ile toplantı yaptı. Kulüp, toplamda bize 100 milyon sterline mal olacak. Fulham'ın mali yapısı şimdilerde pek iyi değil, ancak biz bunu iyileştireceğiz" diyecekti.





Peker ne demişti?

Türkiye'de milyonlarca dolarlık yasadışı bahis iddiasıyla gündem olan, Kuzey Kıbrıs'ta ise daha önce "mülke tecavüz" ve tehdit iddialarına konu olan Falyalı, Peker'in iddialarına göre Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticaretinin de merkezinde yer alıyor.





Peker'in ilgili açıklamaları şöyle:





Suriye Lazkiye limanı...





Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım Bey.





Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkan Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.





Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkan Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkan Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın.