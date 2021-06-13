Samanyolu Haber /Gündem / ‘Peker yakalandı’ haberlerine avukatından yalanlama /13 Haziran 2021 20:31

‘Peker yakalandı’ haberlerine avukatından yalanlama

Üst üste yayınladığı videolarda devlet-mafya-siyaset ilişkilerine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bu pazar video yayınlamaması ve uzun süre sosyal medyadan herhangi bir paylaşım yapmaması üzerine “yakalandı” iddiaları gündeme geldi.

SHABER3.COM

Twitter’da sahte hesaplardan “Sedat Peker yakalandı” yönünde ortaya atılan iddialara Peker’in avukatlarından yalanlama geldi.Birgün’ün Halk TV’den aktardığına göre Sedat Peker’in avukatları sosyal medyadaki “yakalandı” iddialarını yalanladı.

Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti.Halk TV'ye konuşan gazeteci Barış Pehlivan, Peker'in basın danışmanı Emre Olur ile görüştüğünü açıkladı. 

Emre Olur, Peker'in Dubai'li yetkililerle görüşme halinde olduğunu, davet üzerine görüşmeye gittiği bilgisini paylaştı. Olur, Peker'in yanında telefon olmadığını bu nedenle bir paylaşım yapamadığını aktardı. 

Pehlivan "Bu bir gözaltıdır" ifadesini kullandığını ancak Olur'un bir gözaltı olmadığını söylediğini ifade etti. Pehlivan "Türk yetkililerin devrede olmadığını ve Dubaili yetkililer tarafından bir davet olduğunu söyledi" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Peker yakalandı’ haberlerine avukatından yalanlama Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:57