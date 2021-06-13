‘Peker yakalandı’ haberlerine avukatından yalanlama

Twitter’da sahte hesaplardan “Sedat Peker yakalandı” yönünde ortaya atılan iddialara Peker’in avukatlarından yalanlama geldi.Birgün’ün Halk TV’den aktardığına göre Sedat Peker’in avukatları sosyal medyadaki “yakalandı” iddialarını yalanladı.





Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti.Halk TV'ye konuşan gazeteci Barış Pehlivan, Peker'in basın danışmanı Emre Olur ile görüştüğünü açıkladı.





Emre Olur, Peker'in Dubai'li yetkililerle görüşme halinde olduğunu, davet üzerine görüşmeye gittiği bilgisini paylaştı. Olur, Peker'in yanında telefon olmadığını bu nedenle bir paylaşım yapamadığını aktardı.





Pehlivan "Bu bir gözaltıdır" ifadesini kullandığını ancak Olur'un bir gözaltı olmadığını söylediğini ifade etti. Pehlivan "Türk yetkililerin devrede olmadığını ve Dubaili yetkililer tarafından bir davet olduğunu söyledi" dedi.