Samanyolu Haber /Gündem / Peker yasak talebine meydan okudu /25 Haziran 2021 11:38

Peker yasak talebine meydan okudu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebinin ardından yeni açıklama yaptı. Peker, "Bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

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Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in Twitter hesabından aktardığına göre, Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talep edilmişti. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen karar henüz uygulanmamıştı. 

Peker yasak talebinin ardından Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yasak talebine karşın bildiklerini açıklamaktan vazgeçmeyeceğini belirten Peker, "Size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım" dedi. 

Peker'in paylaşımlar şunlar oldu: 

1- Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. Ancak bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar (bakalım ne kadar direnecekler).

2-Ben sizlerle bir akit yaptım. Bu sosyal medya hesaplarımı diyelim ki kapatmayı başardılar, size sözüm olsun gerekirse bildiklerimi dumanla paylaşacağım, ama gene paylaşacağım. Çünkü yapılan akitte verilen söz namustur.

3-Bunların hepsini önce deli edecem, sonrasında ise tedavi edecem. Her ne kadar hipokrat yemini etmemiş olsam da sizler layık gördüğünüz için, ben Psikiyatri Profesör Doktor Sedat Peker. Hekimlerin de sözü namustur.


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