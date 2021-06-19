Peker yeni videosunu ne zaman ve nereden yayınlayacak?

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, iki ayı aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor.







Şu zamana kadar Youtube kanalından 9 video yayınlayan Peker, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin uyarısıyla "yüksek güvenlik riski taşıdığı" gerekçesiyle video paylaşımı yapmadığını açıklamıştı. Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur ise Peker'in ne zaman video yayınlayacağını ileri sürdü.





"BAŞKA BİR ÜLKEYE GEÇECEK"





Peker'in yakınındaki isimlerden olduğu iddia edilen Emre Olur da Sedat Peker'in açıklamalarının ardındansosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peker'in video yayımlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;





"Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından Sn. Sedat Peker'e kendisine karşı suikast vb risklerin bulunduğu bilgisi verilmiş. Sn. Peker, bu bilgilerden dolayı video çekimine ara vermiş, önümüzdeki hafta başka bir ülkeye geçerek paylaşımlara devam edecekmiş."







