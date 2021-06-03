Peker yoklama listesine yandaş Veyis Ateş'i de aldı: Kibrit kutusuna sokacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videoların başında “yoklama” adı altında “derin Mehmet” dediği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “süslü sülü” dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pelikan grubu ve “namusu maaşı kadar olan gazetecilere” sesleniyordu. Peker, bu yoklama listesine Habertürk televizyonunda çalışan Veyis Ateş’i de eklediğini duyurdu.

AKP'li gazeteci Veyis Ateş



“ZALİMİN YANINDA SAF TUTTUN, PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ”





Twitter hesabındaki paylaşımında Sedat Peker, “Habertürk kanalında süslü süleyman’ı aklamak için sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu veyis’i (veyis ateş) yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız. Anonsçu veyis sen zalimin yanında saf tuttun, pazar günü görüşeceğiz. Seni de kibrit kutusuna sokacağım” ifadelerini kullandı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Habertürk televizyonunda gazeteciler İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in sorularını yanıtlamak üzere programa katılmıştı. Ancak program boyunca Soylu’nun gazetecilere hiç söz hakkı tanımaması, sorulan sorulara cevap vermeyip lafı dolandırması dikkat çekmişti. Hem Saymaz hem de Yanardağ, ancak bir iki dakika fırsat bulabildiklerini açıklayarak, durumdan dolayı programın moderatörlüğünü suçlamıştı.