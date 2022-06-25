Peker'den Ağar'a yeni suçlamalar

Suç örgütü kurmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Azerbaycan basınına konuşan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'a yeni bir tweet dizisiyle cevap verdi. Mesajlarında Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'a suçlamalarda bulunan Peker, Kayseri'de öldürülen Orhan Adıbelli'nin azmettiricisinin Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın ortağı olduğu iddia edildi.





'AVRUPA’DA ARANAN AHMET NAZARİ’YE TÜRK VATANDAŞLIĞI VERDİLER'





Peker'in basın danışmanı olduğu ileri sürülen Emre Olur'un hesabından paylaştığı tweetleri şöyle:





"Kıymetli dostlarım, Orhan Adıbelli’nin ölüm emrini veren aslında Murat Boyracı’dır. Murat Boyracı da Tolga Ağar’ın ortağıdır dediğimde bazıları inanmadı. Seher Yaşayacak isimli gazeteci, bu ortaklığın resmî belgesini yayınladı. Tüm Avrupa’da aranırken yasa dışı şekilde Ahmed Nazari’ye Türk vatandaşlığına geçirdiler dedim yine inanmadınız. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığı kimliklerini de yayınladım. Orhan Adıbelli’nin oğlu da babasının oğluysa her şeyi anlatır, ne bir eksik ne bir fazla.





Tüm Avrupa’da aranırken adam İstanbul’un göbeğinde Çavuşbaşı’ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu dedim, yine inanmadınız. Gazeteci Seher Yaşayacak bu evrakları da yayınladı. Şimdi söyleyeceklerime de inanmayacaksınız ama hepsi doğru, göreceksiniz. Tüm Avrupa’da aranan adama Türk vatandaşlığı verdiler yetmedi.





'ESKİŞEHİRDE 100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SİLAH RUHSATI ÇIKARILDI'





Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir Valiliğiyle görüştüler. Valilik bu işte sorun yaşarız diye çekinince, tüm Avrupa’nın aradığı Ahmed Nazari’ye Eskişehir’den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolar da hediye verildi.





Rezillikler burada da bitmiyor ki. Murat Boyracı’nın ve Tolga Ağar’ın ortağı olan firari Ahmed Nazari çakarlı arabalarla gezerken, birde ehliyet almak istedi. Öyle da belki kız arkadaşlarını tek gezdirmek istiyor. Ahmed Nazari yorulmasın diye Murat Boyracı onun yerine ehliyet sınavına girsin diye Diyarbakırlı bir tanıdığını yolladı. Ancak çok basit bir sebepten iş patlayınca, Küçükçekmece Adliyesinde hem Ahmed Nazari'ye hem de yerine sınava giren arkadaşa dava açıldı. Ulan maaşı namusu kadar olan gazeteciler (orijinaller baş tacı), bu anlatılanlar doğru mu diye sorsanıza. Eskişehir valiliğine, Küçükçekmece Adliyesi’ne ben yalan söylüyorsam, beni rezil etsinler. Bütün herkes mutlu olsun, Sedat Peker’in de bir yalanı ortaya çıktı diye. Ancak ben de yalan olmaz. Ben de söz namus…





Kayseri’de öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli’nin cinayetini araştırsanıza! Maaşı namusu kadar olan gazeteciler, Mehmet Ağar’ın oğlunun ortağı olan Murat Boyracı ile ölen Orhan Adıbelli arasında uyuşturucu parasından dolayı olan sorunda aracılık yapmış mı? Sizin şerefiniz yok lan… "







