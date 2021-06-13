Samanyolu Haber /Gündem / Peker: 'Anlaştı' diyenler yayınlayacaklarımı beklesinler /13 Haziran 2021 10:00

Peker: 'Anlaştı' diyenler yayınlayacaklarımı beklesinler

Sedat Peker, kendisinin 'anlaştı' yönündeki değerlendirmelerini eleştirdi: "Şükürler olsun biz kahpe kursağında büyümedik. Yarın yayınlayacağımı söylediğim ana yemek öncesi ara sıcağımı gördüklerinde benim onlar gibi olmadığımı anlayacaklar."

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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, kendisi için anlaşma yaptı iddialarını yalanlayarak, “Şükürler olsun biz kahpe kursağında büyümedik. Bu sözleri söyleyenler cahilliğinden söylüyorsa sözüm yok. Ancak kahpeliğine söylüyorlarsa, onlar kesin kahpe kursağında büyümüşlerdir” dedi.

Peker, Pazar günü video yayınlamayacağını açıklamasının ardından kendisine yöneltilen ‘anlaştı’ yönündeki değerlendirmelere cevap verdi. “Bazı insan müsveddesi çifte dilimlenmiş kaşarlar, benim için anlaşma yaptı diyorlar” diyen Peker açıklamasına şöyle devam etti: “Şükürler olsun biz kahpe kursağında büyümedik. Bu sözleri söyleyenler cahilliğinden söylüyorsa sözüm yok. Ancak kahpeliğine söylüyorlarsa, onlar kesin kahpe kursağında büyümüşlerdir. Yarın yayınlayacağımı söylediğim ana yemek öncesi ara sıcağımı gördüklerinde benim onlar gibi olmadığımı anlayacaklar.

Ben bu yola çıktığımda aracı olarak beni arayanlara, merkez bankasının anahtarını verseler de vazgeçmem demiştim. Ben eminim ki bunları söyleyen kahpelere 1 milyon dolar verseler, bunlar onurlarını, şereflerini, namuslarını da satarlar.
 
Ben size anlatılan Sedat Peker değilim. Sizin tanıdığınız Sedat Peker başkası. Ben başka bir adamım. Siz avcıların anlattığı hikayeye inanmayı tercih ettiniz. İlk defa hikayenin gerçeğini aslandan dinlemektesiniz.”
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