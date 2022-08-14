Peker'den art arda 74 paylaşım: '3 karanlık yapı var'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından 75 tweet paylaştı. Peker paylaşımlarında "Bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen üç ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz" dedi ve bu yapıların "karanlık yapılar" olduğunu iddia etti.



Peker tweetlerinin çoğunda, bu yapılardan biri olduğunu öne sürdüğü Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ ve kardeşleri Metin ve Ali Yeşildağ hakkında iddialarda bulundu.

Hasan Yeşildağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1998’de Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı dönemde korumalığını yaptığı öne sürülmüştü.

Peker'in açıklamalarının bazıları şöyle:

“1-40 yaşından genç olan kardeşlerim siz benim şahidimsiniz. Seçime 2 ay kalaya kadar bekleyeyim dedim. Ancak şeref düşkünü olanlar kendilerini perde arkasında saklayıp mehmet ağar’ları (orijinalinde hafif) doğu perinçek’leri (Çin malı) önüme çıkararak enerjimi oraya…







2-…kanalize etmemi istediler. Mutlu olsunlar diye tuzaklarına düşmüş gibi yapıp içimdeki kini bu yaratıklara karşı boşalttım. Ancak perde arkasındakileri unutmadığımı anlasınlar diye bu paylaşımları hazırladım. Kardeşlerim bu paylaşımların hakkını lütfen verin yoksa…





3-…sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir. Ben namluların ucunda gurbet diyarlarda yaşayacam, ailem de benden dolayı hedef durumunda olacak, ekonomik olarak hemen hemen her şeyimi kaybettiğim halde bana teklif edilen maddi imkanları kabul etmeden yoluma devam…





BÜTÜN KİRLİ İŞLERİN MİMARI HASAN YEŞİLDAĞ

4-…edecem, çünkü söz namustur diyecem ancak bazılarınız delilleri ile doğru olan bu anlattıklarımı çevresindeki insanlara dahi anlatma zahmetine girmeyecek. Bu olmaz. Söz bir tek bana namus değil, size de namus. Bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla…





5-…bilinmeyen üç ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz (ufak dediğime bakmayın). Birinci yapı Türk medyanın da sahibi olan (Akşam, TV24, TV360, birçok dergi ve radyo) deyyusu ekber hasan yeşildağ ve kardeşi zeki yeşildağ. Bu 2 kardeş son zamanlarda 25 milyar TL’lik





6-…devlet ihalesi alan Yapı Yapı firmasının da % 25’lik gizli ortaklarıdır. Ayrıca iktidarın tüm kritik gizli kararlarının alındığı Ulus’taki o meşhur kafenin de sahipleridir. Ayrıca iki İsrail vatandaşının Tayyip Erdoğan’a suikast yapacaklar yalanı ile tutuklandıkları…





DÜNYANIN EN KARANLIK İNSANI BİLE YANLARINDA MASUM KALIR

7-…Çamlıca kulesindeki kafenin de sahipleridir. Bunun haricinde tüm karanlık ve pis işlerin mimarlarıdırlar (daha başka birçok zenginlikleri de var). Ali Yeşildağ isimli üçüncü ortak olan kardeşlerini nasıl diskalifiye ettiklerini de size anlatacam. Dünyanın en karanlık…





8-…insanı olarak kabul edilen Papa Rodrigo Borgia’nın bile yanlarında masum kalacağına inanabilirsiniz. İkinci karanlık yapı iktidarın avukatları olarak bilinen hakim ve savcı tayinlerinde bakandan bile daha etkili olan kişileri konuşacağız. Üçüncü karanlık yapı ise…





ÜÇÜNCÜ KARANLIK YAPI MÜCAHİT ARSLAN

9-…henüz danışmanken dahi bakanlardan daha güçlü olan, o tarihlerde bile Sn. Cumhurbaşkanının uçağına binecek kişileri belirleyen mücahit arslan’ı konuşacağız. Okuduklarınıza inanamayacaksınız. Ancak hepsinin delili bende. Söyleyin onlara beni yalanlasınlar (inşallah).





“YEŞİLDAĞ KARDEŞLER CEZAEVİNDE ADAM ÖLDÜRDÜ”

10-Bugün itibariyle yeşildağ ailesini misafir edeceğiz. Ne bir eksik ne de bir fazla (İlk tanıştığımız andan bugüne kadar) 1989 senesinde Paşakapısı cezaevinde Ali Yeşildağ ve Metin Yeşildağ ile tanıştım (hasan ve zeki’nin kardeşleri). Metin Yeşildağ teğmen okulu…





11-…öğrencisi iken kardeşi Ali Yeşildağ ile birlikte birçok kişiyi gasp etmekten ve de yaralamaktan dolayı tutuklanmışlardı. Ali Yeşildağ henüz 17 yaşındayken Metin Yeşildağ ise 23 yaşındayken Bursa cezaevinde yattıklarında oradaki önemli bir mahkumun Metin Yeşildağ’a…





‘CEZAEVİNDE ÜNLÜ MAFYA GRUPLARININ KOĞUŞLARINDA KALDILAR’

12-…saygısızca davranması üzerine Ali Yeşildağ tarafından bu şahıs öldürüldü. Bu iki kardeşin ismi o tarihlerde hem sokaklarda hem cezaevlerinde duyulmaya başladı. Bursa cezaevinden cinayet sebebi ile Bayrampaşa cezaevine yollandılar. Bayrampaşa cezaevinde o dönemin





13-… ünlü mafya grupları bu iki kardeşi kendi koğuşlarına aldılar. Tabii bu iki kardeşe söz geçiremeyince onlara kötü davranarak yan koğuşa yolladılar. Cezaevlerinde o güne kadar ilk uygulanan göğsüne ve sırtına kitapları sararak üstünü de nevresimden kesilen bez parçaları…





14-…ile sabitleyip sabah sayımında henüz mahkumlar uyurken bahçede temizlik yapılırken kendisine saygısızlık yapanların bulunduğu koğuşa dalarak orda da bir kişiyi öldürüp 7-8 kişiyi de ağır yaralayarak (kendisi hiç yara almadan) dışarı çıkabildiği için bu iki kardeş…





15-…tüm cezaevlerinde konuşulur hale geldiler. Bayrampaşa cezaevinden bu cinayet ve olaylar sebebi ile Üsküdar Paşakapısı cezaevine nakledildiler. Tabii ki abileri 1980 öncesinin meşhur bombacısı hasan yeşildağ olduğu için saygınlıkları daha da fazlalaştı. Kompleks…





16-…yapmaya gerek yok, bu iki kardeşin cezaevlerinde yaptığı isim gerçekten büyüktü. Ben Paşakapısı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu iki kardeş benden sonra cezaevine girdiler. Gençlik olaylarından dolayı 1-2 ay sonra ben tekrardan tutuklanıp Paşakapısı cezaevine…





17-…geldim. Bu aile ile dostluğumuz o tarih itibariyle başlamış oldu. Metin Yeşildağ’ın beni bile kıskandıracak şeytanlıkta bir planla Paşakapısı cezaevinden firar etmesi ise işin gerçekten son perdesiydi. Daha sonraki yollarda Ali Yeşildağ ile Bayrampaşa cezaevinde…





18-…bir kez daha karşılaştık. Daha sonraki yıllarda ise hasan yeşildağ ile dostluğumuz başladı. Daha önceki paylaşımlarımda belirttiğim Yaşar Baba isimli dostum tarafından kendisi ile telefonla tanıştırıldım. Ben bazı çalışmalar için Bulgaristan’da iken kendisi ile…





19-…telefonla konuştuğumuzda buraya yanıma gelsene dedim. Benim vizem yok diyince vizeye gerek yok ben seni Türkiye’den uçağa bindirir burdan da uçaktan aldırırım dedim. Kendisi buna çok inanmamış olacak ki Yaşar Baba’yı arayıp ben bunca sene Avrupa’da yaşadım…





20-…Sedat Peker’in söylediği gibi bir şey olmaz, havaalanında rezil oluruz diyince Yaşar Baba kendisine “yaşının genç olduğuna bakma o bir şey söylüyorsa mutlaka yapar” demiş. Zannediyorum 1998 senesinde kendisini Bulgaristan’a uçakla getirttim. Ben misafir gelen devlet…





21-…başkanlarının ağırlandığı odada beklerken havaalanı müdürü ve havaalanı emniyet müdürü hasan yeşildağ’ı uçaktan alarak yanıma getirdiler. Tabii gördüğü bu olay karşısında çok şaşırdı. Ancak esas şaşkınlığı biz limuzinle giderken 3-4 tane özel koruma araçlarının…





22-…bizim dönüşlerimizde dahi yolları kesmesi ile nirvanaya ulaştı. Kendi ağzıyla bana: “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, senin yerinde olsam Türkiye’ye dönmem.” diyince “Aynı imkanlarımız Romanya’da da var. Buralarda çok iyiyiz.” demiştim. Kendisine çok saygı duyduğum…





23-…Ömer Mersan abi de hasan yeşildağ’ı Bulgaristan’da misafir ederken her zaman yanımızdaydı (Ömer Mersan abi şu anda 70 yaşlarında). Kendisi de Papa suikasti davasında azmettirici olarak yargılandığı için hasan yeşildağ ile gıyaben tanışıyorlardı. hasan yeşildağ birkaç…





BUNDAN SONRAKİ TWEETLER ÇOK ÖNEMLİ OLACAK

24-…gün misafirim olup Türkiye’ye döndükten sonra 3-4 ay boyunca her önüne gelene benim oradaki konumumu anlatıp böyle bir şey hayatımda görmedim diye söylemişti. hasan yeşildağ’ı havalimanına bırakan kardeşi Ali Yeşildağ’idi. Kendi arabamı Türkiye’de hasan yeşildağ’ı…





25-…gezdirsin diye onlara vermiştim. Ali Yeşildağ’ın benim arabamla gezerken yaşadıklarını biraz sonra yayınlayacağım tweetlerde anlatacağım. Bundan sonraki tweetler çok önemli olacak. Lütfen okuyun ve okutturun. Hakkını verin yoksa akit bozulur. SÖZ NAMUS !”