Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den CHP'ye: Soylu'nun koruma müdürünün İş Bankası yönetiminde ne işi var? /15 Haziran 2021 12:38

Peker'den CHP'ye: Soylu'nun koruma müdürünün İş Bankası yönetiminde ne işi var?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker İş Bankası'nın yasal hissedarı olan CHP'nin, bankadaki yönetim kurulu danışmanı AKP'ye ve Süleyman Soylu'ya yakın Ekrem Gülen'le ilgili herhangi bir işlem yapmamasını eleştirdi

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Peker attığı sıralı tweetlerde şunları yazdı:

"CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, süslü sülünün koruma müdürü Ekrem Gülen'in o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz? CHP yetkilileri, aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor. Veyis Ateş'le beraber Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta isteyen, geceliği 100 bin lira olan kaldığı Paramount Otelin faturasını yayınlayamayan bu kişinin finans konusunda nasıl bir dehası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor? CHP yetkilileri, vatandaşlarımız şöyle düşünmez mi, ana muhalefet partisi ortağı olduğu bankadaki bu usulsüzlüğe ses çıkarmazken, bütün ülkedeki sorunlara karşı nasıl bir çözüm önerebilir? CHP yetkilileri, İş Bankası yönetimini kendileri ya da yakınları hakkında f... soruşturmanız var deyip korkutularak, süslü sülünün koruma müdürünün İş Bankası yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini bütün herkes bilmektedir. CHP yetkilileri, aldıkları kredileri ödeyemedikleri için bankaya kalan ya da ihale yoluyla satışa çıkarılacak otellerin ve büyük mülklerin üstüne kanuni görüntü altında çökmek için bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz?"
Ekrem Gülen, 2019'da emekli olmuştu
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