Peker'den flaş Soylu çıkışı: 'Cehenneme gitmeyi kabul ederim yine de barışmam'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son dönemde Türkiye'ye döneceği iddialarıyla gündemdeydi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak "Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves" paylaşımında bulunurken; suç örgütü liderinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 1-2 kez telefonda görüştüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.





Son olarak İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi; Sedat Peker'in kırmızı bültenin kaldırılması talebini reddetti. Bu kararla birlikte Peker’in Türkiye’ye dönüşünün de önü kapandı.





Uzun zamandır açıklama yapmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e açıklamalar yaptı.





"YAŞADIĞIM SÜRECE 3 KİŞİYİ AFFETMEYECEĞİM"

Peker, eski bakan Süleyman Soylu ile barıştığı iddiaları hakkında “Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir” dedi.





Peker şöyle konuştu:





"Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir.





Maalesef güzel ülkemizde bir deli kuyuya bir taş atıyor, ondan sonra kırk tane akıllı uğraşsa da o taşın kuyudan çıkması mümkün olmuyor. Bana ‘Cennete gidebilmen için kefaretin bu üç kişiyle barışman’ denirse Yüce Allah’a yemin olsun cehenneme gitmeyi kabul ederim ancak onlarla yine de barışmam."





‘DÖNECEĞİM DEMEDİM’

Peker, "Türkiye’ye dönüşünüzle ilgili son günlerde tekrar haberler yapılıyor. Türkiye’ye gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:





"Gazeteci Timur Soykan, YouTube kanalında program yapıyor. Yakın çevremden araştırma yaparak bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Aslında söylediği şeylerin hemen hepsi doğruydu fakat bu programdaki sözler her nedense toplumun ciddi bir kesiminde yanlış anlaşıldı. Ben, ‘Türkiye’ye döneceğim’ ya da ‘Dönmek istiyorum’ diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman ‘Henüz çok erken’ olduğunu söyledim."





'KIRMIZI BÜLTEN KALKSIN' TALEBİNİN REDDİ: 'YENİ BİR OLAY DEĞİL'

Avukatlarının mahkemeye kırmızı bülten kararının kaldırılması yönündeki başvurusunun sonucunu nasıl karşıladığı sorulan Peker, şu ifadeleri kullandı:





"Senelerdir hiçbir paylaşım yapmadım ancak hakkımdaki tartışmalar azalmadığı gibi çoğalarak devam ediyor. Gençliğimin ilk yılları Milliyetçi Hareket Partisi’nde geçti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ulvi Yönter’in yapmış olduğu bir paylaşımdan yola çıkılarak önce Türkiye’ye döneceğim yönünde haberler yapıldı. Şimdi ise ‘Mahkeme Sedat Peker’in dönüş yolunu kapattı’ tarzında haberler yapılıyor. Dört senedir yani yargılama süresi boyunca avukatlarım her seferinde kırmızı bültenimin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme de her seferinde reddetti. Yani bu yeni bir olay değil. Adeta rutine bağlanmış bir durum."