Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den gazeteci Cevheri Güven'e: "Seninle de görüşeceğiz" /01 Temmuz 2022 16:22

Peker'den gazeteci Cevheri Güven'e: "Seninle de görüşeceğiz"

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bu sefer gazeteci Cevheri Güven'i hedef aldı. Kendisiyle bağlantılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Güven'in haberlerinin doğruluğuna vurgu yapan Peker, 'Sen benden daha tehlikelisin. Video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabında hedef bu sefer gazeteci Cevheri Güven oldu. Paylaşımlarda Güven için "Sen video çekip bana sallıyorsun, ben sahte hesaplardan yazıp rt yapıp kendimi anlatmaya çalışıyorum (Buna da her zaman imkan bulamıyorum). Ancak vallahi video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz"  ifadeleri kullanıldı. 

Gazeteci Güven'in yaptığı haberlerin doğruluğuna vurgu yapılan paylaşımlar şöyle:

"1- F...'cü Cevheri Güven, paylaşım yapamadığım zamanlarda bana salladıklarını unutmadım. Seninle video çekmeye başlayınca karşılıklı sohbet edeceğiz. Twitter üzerinden sohbet edince sorulara cevap vermeyip istediğin gibi davranıyorsun, ancak senin hakkını yemem.

2-Sen benden daha tehlikelisin. Vallahi Feridun Başkan’a bile söyledim benden tehlikeli olduğunu. Mehmet Ağar’ın beni öldürtmek için İranlı tetikçiler tuttuğu haberin doğru (Sırp ve Rus gruplar kabul etmeyince). Merak ettiğim, bunu nereden öğrendin? Ancak SADAT'çılar...

3-...konusunda kötü mantarladın. Geçmiş zamanda Twitter’dan sana sadatçıları sorunca; onlar önemsiz, orduda çok güçlü değiller demiştin. Aradan 3-5 ay geçince Sayın Kılıçdaroğlu SADAT'ın kapısına gittiğinde Türkiye’deki büyük tehlike olarak SADAT'ı haber yaptın. 3-5 ayda mı...

4-...bunlar böyle tehlikeli oldu? Ancak demirçelik ve savunma sanayindeki yaptığın haberler de doğruydu. Fakat tahminlerin doğru çıkacak. Her iki konuda da bende daha çok bilgi var. Sen video çekip bana sallıyorsun, ben sahte hesaplardan yazıp rt yapıp kendimi anlatmaya...

5- ...çalışıyorum (Buna da her zaman imkan bulamıyorum). Ancak vallahi video çekmeye başladığımda o bana sallamalarının hesabını seninle göreceğiz. Sen ne tehlikeli adamsın ya? Ancak centilmence savaşmıyorsun. Ama seninle de görüşeceğiz."




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'den gazeteci Cevheri Güven'e: "Seninle de görüşeceğiz" Sonraki Haber >>

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:57