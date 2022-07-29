Peker'den İnan Kıraç’a: 'Yerli Frankenstein edebinle otur'

Sosyal medya üzerinden yaptığı ifşaatlar ve açıklamalarla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu sefer iş insanı İnan Kıraç’ı hedef aldı.







Peker, daha önceki paylaşımlarında Amerika’da yargılanmasına başlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağının sahibinin İnan Kıraç olduğunu öne sürmüştü.





Basın danışmanı Emre Olur’un Twitter hesabından paylaşılan mesajda Peker, İnan Kıraç’a “Karanlıkların lordu” diye seslendi ve “Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü vallahi!” mesajını paylaştı.





“GÖKTAŞ KAÇTIKTAN SONRA YANINA GELİYOR, GÖRÜNTÜLER DAVA AÇILINCA ORTAYA ÇIKACAK”

Peker, daha sonra Emre Olur’un hesabından yaptığı paylaşımlarda ise İnan Kıraç’ı Necip Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasının firari zanlısı Levent Göktaş’ın kaçmasına yardım etmekle suçladı. Peker, “Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın. Levent Göktaş’ın kaldığı yere baskın yapılınca oradan nasıl çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak. En son senin yanına geliyor ancak senin holdingdeki kameralar o gün çalışmıyor, görüntü yok. Sen bir tek kendini akıllı, milleti aptal mı zannediyorsun?” ifadelerini kullandı.





Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur’un hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:





“1- Karanlıkların lordu inan kıraç, son birkaç gündür bazı yakınlarına “Sedat Peker’in geçmişteki açıklamaları iyi oldu ancak böyle giderse gelecek dönemlerde de ülkenin başına bela olur olur” diyerek, alttan alttan dedikodular fısıldıyormuşsun. Ancak galiba sen





2-…duymadın, 40 yaşından genç kardeşlerim bana karanlıkların şerifi ünvanının yanında bir de fısıltıların efendisi ünvanını da bahşettiler. Karanlıkların lordu, şeytanın vücut bulmuş hali öncelikle ben sizin gibi değilim. 40 yaşından genç kardeşlerime verdiğim sözü





3-… yerine getirdikten sonra eğer ki hayatta kalmayı başarabilirsem kitaplarımla beraber sessizliğe bürünecem. Beni kendin gibi sırtlanlarla karıştırma. Ayrıca beni Sezgin Baran Korkmaz ile hiç karıştırma. Dünyadan bir haber olan büyük iş adamlarına, Türk Devleti’nin





4-…akil adamı rollerini oynayabilirsin. Encümeni Danış’ın gizli başkanıyım yalanına onları inandırabilirsin. Ben bu yolları yemem. Benim levent göktaş olayına bakışım şundan ibarettir; Yüce Allah korusun belki bende bir gün suikaste uğrayabilirim. Devletin bazı





5-… yetkilileri, eşime katillerimle ilgili yalan yanlış bilgiler verirse, ben kabrimde acı çekerken, eşim de bu dünyada acı çeker. Benim levent göktaş olayına bakışım budur. Bence şehit olan cennet mekan Necip Hablemitoğlu’nun saygıdeğer eşi Şengül Hablemitoğlu’nun





6-… yaşadığı psikoloji budur. Ben bu olayın sadece bu kısmındayım. Elime aldığım kişilerin canlarını parça parça kopararak acı çektirmeyi severim. Yaşlılara karşı özel bir affediciliğim yoktur. Sen bu işlere karışma evinde edebinle otur. Koç ailesine olan saygımdan





7-… dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın. 1977 yılından 1980 yılana kadar süren, ülkeyi o dönem büyük ekonomik felakete uğratan kurduğun otomobil karaborsasından





8- … başlayıp aydın doğan’ın gizli ortağı olduğun Eminönü’ndeki doğan Otomativ üzerinden çevirdiğiniz filmleri konuşacağız. Milliyet gibi, hürriyet gibi büyük gazetelerin satış işlemlerine devletin manevi olarak icazet vermesini bir gereklilik olduğunu bütün herkes





9- … bilir. Bu gazetelerin aydın doğan’a satılması için devlet içinde yaptığın kulislerin bilgilerinin de tamamı bende. Ergenekon dosyasına dahil edilmemek için f...'lerle çevirdiğin film fırıldakları konuşmaya başlarsak bunların sonu hiç gelmez. En efsanesi de





10-… hükümeti bir ufak eleştirdin diye Sayın Cumhurbaşkanı’ndan zılgıt yiyince, kendisinden randevu alıp kendisinden özürler dileyip affedilmen karşılığında da mensubu olduğun beyaz yakalı Türkler ile ilgili yaptığın ajanlıkları da tek tek konuşuruz. Yaptığın bu ajanlıklar





11-… sayesinde şimdiki iktidarın da vazgeçilmezi olduğunu görüyoruz.( eskiden de Askeriyenin vazgeçilmeziydin) İktidar için o kadar değerli kulis çalışmaları yapmışsın ki, senden alacaklı olan Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırıp parayı sildirdiler.





12- Karalıkların lordu inan kıraç, beni Sezgin Baran Korkmaz ile sakın karıştırma. levent göktaş’ın kaldığı yere baskın yapılınca ordan nasıl çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak. En son senin yanına geliyor ancak senin holdingdeki kameralar o gün





13-… çalışmıyor, görüntü yok. Sen bir tek kendini akıllı, milleti aptal mı zannediyorsun? Benim 40 yaşından genç kardeşlerime verilmiş sözüm var. Kendim dahil, herkesin işlediği suçları onlara anlatacam. Değil sen, mezardan babam çıksa onu bile ezer geçerim. Çünkü





14-… verilen söz namustur. Koç ailesi için seni bir kez affettim. Bir dahaki sefere çok ağır gelirim. Hele seçime 2 ay kala çekeceğim videolarda, seni tüm dünyaya rezil eder, kont drakuladan daha büyük bir nefret objesi haline getiririm. Bak levent göktaş nasıl…





15-… parça parça kopuyor. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok kopartacam. Göreceksiniz; bir tripoda, bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı hep birlikte öğreneceksiniz. Yaşından dolayı seninle dalga geçmedim. Hataya devam edersen, bir dahaki sefer için söz vermiyorum.





16- Muktedirlere nasıl ajanlık yapıp yararlı bilgiler sağladıysan, İçişleri Bakanının bizzat söylemesi ile senin borcunu sildirmek için en alttan en üstte kadar birlikte karar almışlar. ( SBK konusu) Yaşlı kurt Türk Devletinin sadece bir yüzü yoktur, başka bir…





17-… yüzü daha vardır. Orda da herkesin doğduğu günden, öleceği ana kadar yaptığı her şeyin kaydı vardır. Tekrardan söylüyorum; beni SBK ile karıştırma seni mahvederim. Edebinle yerinde otur, ağzını kapat. Yerli Frankenstein, savaşta bir kural vardır “Kim düşmanıma





18- … cephane taşıyorsa, artık o da düşmanımdır.” Şu tartışmada artık beni çok yordu; “levent göktaş cephesi Sedat Peker’i aradı mı, aramadı mı?”tartışması. Bunu öğrenmek çok kolay. Beni yalanlasınlar. Beni yalanlayanların başına neler geldiğini de asla unutmasınlar. SÖZ NAMUS”





PEKER, İNAN KIRAÇ-SBK OLAYINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sedat Peker, geçen yıl çektiği videolarda, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağının sahibinin İnan Kıraç olduğu öne sürmüştü.





İddialar ardından açıklamalarda bulunan İnan Kıraç, “Biz sorunumuzu hukuk yoluyla çözdük ve 6 milyon dolar karşılığında hisseleri devraldık. 40-54 milyon yazılıyor. 6 milyon dolar, Türk Lirası olarak o rakama denk geliyor” demişti.





Peker, şu açıklamaları yapmıştı: “(Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’ı) İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar bir iş adamından (İnan Kıraç) alacağı var. Süleyman buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak’ diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika’dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı’nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor.”