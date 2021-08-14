Peker'den mülteci ve gizli tehlike uyarısı

Son olarak Ankara Altındağ'da mültecilere yönelik şiddet olaylarını değerlendiren Sedat Peker, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sermayesi olan iş adamları, sanatkarların ülkemizde kalmasına izin verilmeli, geri kalan genç nüfus da ülkesini korumak için savaşmak üzere ülkelerine gönderilmelidir demiştim." diyerek "Hem sağ kesimden hem de sol kesimden çok fazla eleştiri almıştım. Benim faşist olduğumu, ırkçı olduğumu söylemişlerdi. Netice ortada. Hem sağcılar, hem solcular yanıldılar, akılcı olanlar kazandılar." ifadelerini kullandı.





'Met' adlı uyuşturucu maddeye de dikkat çeken Peker, ucuz olmasından dolayı tercih edilen bu uyuşturucunun enerji verdiği ve merhamet duygusunu ortadan kaldırdığını ileri sürerek bu maddenin sokak olaylarına kullanılabileceğini belirtti.





İşte Peker'in o paylaşımları:





1-Kıymetli dostlarım, Ankara ilimizin Altındağ ilçesinde mültecilerin saldırısına uğrayan genç kardeşimiz Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesi (Yüce ALLAH rahmet etsin) ve bir arkadaşının da yaralanması üzerine, çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine olayların çığrından…





2-…çıktığını gördük. Bence Emirhan Yalçın kardeşimiz şehittir çünkü devletin malını, mahallenin namusunu korumak için ölmüştür. Hiç şaka yapmıyorum, kendisi sivil şehit kabul edilmelidir. Fakat olaydan sonra toplanan halkın içinden bazılarının yağmaya kalkışması gibi olaylar…





3-…asla kabul edilecek bir şey değildir. Suriyeli göçmenler ülkemize ilk gelmeye başladıkları zamanlarda bir yazı kaleme almıştım. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sermayesi olan iş adamları, sanatkarların ülkemizde kalmasına izin verilmeli, geri kalan genç nüfus da ülkesini…





4-…korumak için savaşmak üzere ülkelerine gönderilmelidir demiştim. Hem sağ kesimden hem de sol kesimden çok fazla eleştiri almıştım. Benim faşist olduğumu, ırkçı olduğumu söylemişlerdi. Netice ortada. Hem sağcılar, hem solcular yanıldılar, akılcı olanlar kazandılar.





5- 4 sene evvel yapılan açıklamalarda 40 milyar dolar Suriyeli göçmenler için harcadığımızı söyleyip gurur duyuyorduk ancak son 4 senedir rakam hiç yenilenmedi. En iyi ihtimalle 70 milyar dolar paramız bu uğurda yok oldu. Dünyada met isminde bir uyuşturucu var.





6-Esrardan ve kokainden çok daha tehlikeli. Şu an Türkiye’nin Bursa, Isparta, Antalya, Ankara, Adana, İstanbul, İzmit ve Kayseri illerinde çok yüksek oranda tüketilmekte. Hitler’in askerlerinin dayanıklılığını artırmak için yaptırmış olduğu uyarıcıdan en az 10 kat daha…





7-…güçlü bir uyarıcı. Fiyatı kokainden çok ucuz olduğu ve kafası uzun olduğu için gençler tarafından çok talep ediliyor. Bu uyuşturucunun en kötü yanı, tüm uyuşturuculardan daha zararlı olması. Birkaç seneden sonra insanın vücudunu çürütüyor.





8- Bu uyuşturucunun en büyük özelliği insana enerji vermesi ve merhamet duygusunu tamamen ortadan kaldırmasıdır. Dünyadaki met üretiminin yüzde 40’ı İran’daki imalathanelerde yapılıyor. Yüzde 60’ı da Tayland ve Malezya’daki imalathanelerde yapılıyor.





9-Bizim ülkemizde tüketilen met’in tamamı İran’dan gelmektedir. Son günlerde doğruluğu yüzde yüz olan bilgilere göre fiyatı hem ucuzlamış, hem de neredeyse bir tane alana bir tane de eşantiyon veriliyor hale gelmiştir. Bunun bence hiçbir mantığı yok.





10-Benim kafamda beliren tek düşünce bu uyarıcının kullanılması çoğaltılarak ülkemizde yapılmak istenen sokak hareketlerinde bu maddeleri de kullananların kullanılmak istenebileceğidir. İlk okunduğunda size saçma gelebilir ancak bu çok ciddi bir durumdur.





11-Met denen uyuşturucuyu alanlar adeta zombiye dönüşmekteler. Korku denen şey beyinlerinden çıkmakta, merhamet ise tamamen ortadan kalkmaktadır. Devlet görevlilerinin neredeyse satışı serbest olan bu uyuşturucu türünün hızlı bir şekilde üzerine gitmeleri gerekiyor.





12-Daha önce de söylediğim gibi, halkı tahrik etmek için çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar. Bize düşen, mülteciler tarafından haksızlığa uğrayan kızlarımızı, gençlerimizi meşru müdafaa hakkımızı kullanarak korumaktır.





13-Ancak yağma tarzı ya da toplumsal olaylardan da mutlaka kaçınmaktır. Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim. Akıllı olan, düşmanının planına safça davranarak asla hizmet etmez.