Peker'den şok ifşa: Yaşar Büyükanıt kendisinden ne istedi?

Sedat Peker ile Hablemitoğlu soruşturmasının firari ismi emekli albay Levent Göktaş'a ait olduğu ileri sürülen fake hesap arasındaki bu tartışmanın kendisi Türkiye’deki yakın dönemindeki karanlık ve kirli ilişkilerini ortaya döktü. AKP’yi üstü örtülü şekilde tehdit ederken “Beni Sedat Peker ile karıştırmayın” açıklaması yapan Levent Göktaş’a cevap veren Sedat Peker, 'Yaşar baba' isimli birinin adını ifşa etti. Paylaşımlarda adı geçen 'Yaşar baba'nın eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt olabileceği ileri sürülüyor.







PEKER’İN İFŞASI: BÜYÜKANIT KİMİN ORTADAN KALDIRILMASINI İSTEDİ?

Bold'da yer alan habere göre Peker, “Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?” ifadelerini kullandı.





Paylaşımlardan Peker’in Göktaş ile geçmişte irtibatlı olduğu, Yaşar Büyükanıt ve Göktaş’ın bir kişiyi ortadan kaldırması için Peker’e teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe’de 2007’de sır bir görüşme yapan Yaşar Büyükanıt, bu görüşmenin içeriğine dair soruları yanıtsız bıraktı. Şemdinli Umut Kitabevi’nin bombalanması olayıyla ilgili talimatı verdiği iddiasıyla Savcı Ferhat Sarıkaya’nın hakkında soruşturma açtığı Büyükanıt, 2019 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Peker’in Göktaş ve Büyükanıt’ın kimi ortadan kaldırmasını istediği soru işareti olarak ortada duruyor.





GÖKTAŞ’IN ‘BENİ PEKER’LE KARIŞTIRMAYIN’ PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Necip Hablemitoğlu soruşturmasının firari şüphelisi emekli Albay Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabından dün bazı paylaşımlar yapıldı. “Güven” sorunu olmaması için belgelerin bugün videolu olarak yayınlanacağı duyurulan hesaptan “Beni Sedat Peker’le karıştırmayın” ifadesi kullanılınca, Sedat Peker de tartışmaya dahil oldu.





AVUKATI BİR GÜN BEKLEDİKTEN SONRA ‘HESAP SAHTE’ AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Göktaş’ın eski avukatı Celal Ülgen, AKP hükumetini üstü örtülü şekilde tehdit eden Levent Göktaş’a ait hesapla ilgili dün “Yeni yapılan paylaşımların diline bakarsak bu hesap Levent Göktaş’a ait. Paylaşımında kullandığı ‘Genç bir teğmenim’ cümlelerini duydum. Video için yarını bekleyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Ülgen ve ailesinin, Göktaş’a ait olduğu iddia edilen hesabı hemen yalanlamak yerine bir gün beklemesi dikkat çekti. Ülgen, bugün yaptığı açıklamada Göktaş’ın avukatı olmadığını, paylaşımların da Göktaş’a ait olmadığını savundu. Göktaş ailesinin avukatı Hüseyin Ersöz ise, hesabın gerçek dışı olduğunu söyledi. Ersöz’ün paylaşımına sosyal medyada, “Pazarlık tamam herhalde, bu saate kadar beklediğinize göre” yorumları yapılması dikkat çekti.





Göktaş’a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından, dün, “her şeyi belgeleriyle açıklayacağını” söylediği bir paylaşım yapıldı. O paylaşımlar şöyle:





“1-1959 yılında Niksar’da doğdum. 1980 yılında Kara Harp okulundan mezun oldum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 25 yıl TSK Özel Kuvvetlerde tim, tabur ve alay komutanlığı yaptım. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldum.





2- 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan’da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak’ta görev gereği bulundum. Çalışkan ve başarılı bir subaydım. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var. Kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım.





3-Bu akşam saat 22.00’de her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım.”





Twitter hesabından daha sonra Göktaş’ın Silivri Cezaevi’nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılarak, şu not düşüldü: “Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek! Akşam 22.00’de buluşmak üzere. Saygılarımla…”





“DEVLETİ BAŞINIZA GEÇİRİRİM, BEN YANARSAM SİZ DE YANARSINIZ”

Açıklanacağı söylenen belgelerin paylaşılmadığı hesaptan ,ilerleyen saatlerde yeni paylaşımlar yapıldı:





“1-Herkese iyi akşamlar. Güven Sorunu olmaması için herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri de yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadım. Kendimi Harp Okulundan mezun olmuş Teğmen gibi hissediyorum.





2-Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni Yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar k**** kursağında büyüyenler görüşeceğiz. Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım.





3-Siz korunaklı konaklarda kalırken ben sırt çantası ile orada burada geziyordum. K**** kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı Yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!





4-Ve şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!”





PEKER KÜFÜRLE YANIT VERDİ, SEÇİMLERE İKİ AY KALA VİDEO ÇEKECEĞİM

Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen hesaptan yapılan “Beni Sedat Peker ile karıştırmayın!” cümlesi nedeniyle, Sedat Peker de tartışmaya dahil oldu. Peker, Emre Olur hesabı aracılığıyla şu paylaşımları yaptı:





1- Biraz önce @halktvcomtr’yi seyrederken Levent Göktaş’a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orda bir kelime canımı sıktı ‘Beni Sedat Peker’e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım’ demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden…





2- …dolayı kusura bakma. Beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Kimsin lan sen yavşak, Ankara’ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Benim ilgi alanımda…





3- …değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?





4- Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi? Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim üstünlük taslamam ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem. Kibrit kutusuna girmeye hazır ol. Seni de kibrit kutusuna sokacam. Söz namus göreceksin. Zekaya saygı duymayı sen de öğreneceksin.”





GÖKTAŞ ERDOĞAN'LA HELALLEŞME VİDEOLARINI HATIRLATTI

Peker’in paylaşımlarının ardından kendisine yanıt veren Göktaş, “Sedat Peker, Bana y***** demişsin! 2 senedir üç beş tane soytarı’nın kasetini yayınlamaktan Başka ne yaptın? Tayyip abi helalleşeceğiz dedin? Ne oldu o mevzu? Madem o kadar cesaretlisin? Evet sen olmadığımı herkes görecek!!! Misli ile iade ediyorum hakaretini!!” dedi.





Göktaş daha sonra iki paylaşım daha yaparak, Özel Kuvvetler dönemini atıf yaptı:





“1-Ayrıca Sedat Peker küfür hakaret sahibini küçültür. Bana klavye delikanlılığı yapma. Elinden geleni de ardına koyma. Sen Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Ben 100 defa ölü bölgesinden girdim çıktım Kuzey Irak’ta. Ölü bölgesi ne demektir bilir misin sen?





2-%100 PKK’nın atış hakimiyetinin olduğu noktalardan girdim çıktım ben. Sen bana Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Benim görev yaptığım yerleri rüyanda görsen korkarsın. Elinde geleni ardına koyan namerttir. Azdan az çoktan çok gider. Varsa belgen buyur. İftira atmakla olmaz.”