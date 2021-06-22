Peker'den Soylu ile ilgili yeni iddia

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde, kokainlerin lüks rezidanslarda orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını duyurarak; bu kişilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın gruplar olduğunu iddia etti.





Peker'in açıklamaları şöyle:





"40 yaşından küçük kardeşlerim, süslü sülü devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini...





bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım. Bunları yapanlar kim mi?





Tabi ki süslü sülüye yakın grupların elemanları. Ben tüm bunları size umutlarınızı yitirin diye anlatmıyorum. Bir gün siz ülkenin yönetimini ele aldığınızda, bu namuzsuzluklarla nasıl baş edeceğinizi öğretmek için anlatıyorum.





40 yaşından küçük kardeşlerim, bana devamlı namus sözü verdiğimi hatırlatacağınıza, akit yaptığımızı hatırlatacağınıza, siz de akitinize sadık kalın. Zamanınızın bir çoğunu fuzuli işlerde geçiriyorsunuz.





Bizim akitimize göre siz benim ifşa ettiğim suçları takip edecektiniz. Bunlarla ilgili muhalefete ve namus sahibi olan basın kuruluşlarına baskı yapacaktınız. Ben de size akitimizi hatırlatmak isterim. Siz de verdiğiniz sözü tutun.





Ben dahil 40 yaşından büyüklerden bir şey olmaz diye devamlı söylüyorum ya, bunun en büyük ispatı hem mevcut iktidarı destekleyenlerin, hem de muhalif olanların içindeki 40 yaş üstünün açıklamaları ve kendi aralarındaki tartışmalarıdır."