Peker'den Soylu'ya hodri meydan

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a 4 Aralık tarihinde hakkındaki soruşturmayı haber vermesinin ardından 5 Aralık tarihinde yurtdışına çıktığına işaret ederek, "Yurtdışına çıkmadıysa bahissi artırıyorum, tüm dünyanın gözü önünde kafama sıkacağım" dedi.







Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyarısıyla yurtdışına çıktığına işaret ederek, “Çıkmadıysa bahissi artırıyorum, tüm dünyanın gözü önünde kafama sıkacağım” dedi. Peker, konuyla ilgili elinde görüntü kayıtlarının olduğunu belirtti.







Peker, Twitter üzerinden paylaşımlarına devam ediyor. Peker, kendisi için sözün namus olduğunu belirterek, “Sezgin Baran Korkmaz, Resul Hor tarafından aranıp Süslü Sülüyle görüşmesi için İçişler Bakanlığı’na çağrılmadıysa, ayın 4’ünde Süslü Sülüyle görüşüp, ayın 5’ince yurtdışına çıkmadıysa bahissi artırıyorum, tüm dünyanın gözü önünde kafama sıkacağım. Kıymetli dostlarım gönlünüz rahat olsun, üzülmeyin. Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık.”





Peker, 9. videosunda konuyu şu şekilde ifade etmişti:





“4 Aralık Resul Hor Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Genel Müdür yardımcısı Sezgin Baran Korkmaz’a telefon açıyor. Basından hatırlarsınız Ermeni bir adam vardı, şimdi cezaevinde. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı’na çağıyor. Saati de aklınızda akşam veya saat 10.30 giriş 12:30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz’ın bir iş adamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman buna diyor ki, ‘senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var, sen yurtdışına çık. Bu adamın parasını da yukarının haberi için Tayyip abiyi işaret ediyor. Yukarısının haberi var, bu parayı da sil. Sorun çıkacak’ diyor. Şimdi bunların kayıtları da her şey çıkacak.”