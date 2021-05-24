Peker'den Soylu'ya: Pazar gününü işaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.





Soylu, ''Başkanlık hükümet sistemi var. Siyasi istikrarsızlık yok. Peki ne yapmak lazım? Terörden bir şey yapılıyor mu? Hepimiz terörü unuttuk. Sultanahmet, Dolmabahçe, Ankara saldırıları, Gaziantep'e kadar DEAŞ, PKK her şey. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da kapanmayı göze alan alışveriş merkezleri vardı. Burada öznelikle benim alakam yok. Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin sol kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler. Özel Harp ne zaman kuruldu? Parasını kim verdi? Bunu rahmetli Ecevit söyledi. 6-7 Eylül olaylarını kontrgerilla örgütledi. Paşa kitapta 'biz yaptık' diyor. Sabri Yirmibeşoğlu. Bugünün işi mi? Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder'' diye sordu.





'BİR TANE DELİL SUNSUN'





Soylu'nun bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Peker, ''Erhan tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun süslü sülü'' ifadelerini kullandı.





'KANITLAMAYA HAZIRIM'





Soylu'nun, ''Bu kadar cürümün işinde olan bir kişi tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyorlar ve olay kapanıyor. Burada zanlı Peker, belgesi var'' iddiasına yanıt veren Peker, ''Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. süslü sülü yine yalan söylüyor. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım.'' dedi.





'YALAN SÖYLÜYORSUN'





''Terör örgütleriyle diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bazen en büyük uyuşturucu kaçakçılığını onlar vasıtasıyla öğreniyoruz. Baktım ki, bir eleman bir spikerlik yapıyor. Bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devlete laf ediyor, Türkiye'ye güya kendi adına vesayet ortaya koymaya çalışıyor güya, tırnak içinde. Ve herkese ipiniz elimde diyor ve Türkiye'de bir sessizlik hakim. Neticede terörle mücadele etmişiz, Türkiye'de suç çeteleriyle mücadele etmişiz darbe vurmuşuz. Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz, etmişiz'' diyen Soylu'ya yanıt veren Peker, ''Uyuşturucuyla mücadelede başarıdan bahsediyorsun süslü süleyman. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya ikincisi, adana dünya üçüncüsü. Yalan söylüyorsun'' ifadelerini kullandı.





'BENİ BİR REZİL EDER MİSİN?'





Soylu'ya soru yönelten Peker, ''Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın? Neden Sancaktepe Belediye Başkanı yaptın? Akrabam Reşat Fazlıoğluyla hts kayıtlarını yayınlayarak beni bir rezil eder misin?'' diye sordu.





'PAZAR GÜNÜ SENİ MAHVEDECEĞİM'





Soylu'nun, ''Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Ben akademisyenleri kan banyosunda yıkayacağım. AK Parti'nin lehine midir aleyhine midir? Rize'deki toplantısına suç duyurusunda bulunulmuş. Peki koruma nasıl verildi? 2015'te sanal bir tehditle DHKP-C'nin bu kişiyi tehdit ettiği ortaya çıkar. Derler ki şu şu sebeplerden dolayı tehdit var, bu sebeple koruma vereceğiz. Sedat Peker'in jipini kullanırdı'' ifadelerine yanıt veren Peker, ''Süslü Sülü, pazar günü seni mahvedeceğim. Benim üzerime olan hiçbir arabayı Nurettin Demir isimli şahıs hiçbir zaman kullanmadı. Komdan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, senin evlatlığın resul, seni rezil etmek için bu dosyaları hazırlamış. Süslü Süleyman, benim koruma kararım hikayeyse, neden sen üç sene boyunca uzattın? Süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dosyada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın'' dedi.







