Peker'den Soylu'ya Yüce Divan tehdidi: Bu işin finalinde delireceksin

Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımda bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soylu'nun, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçması için hakkındaki soruşturmayı haber verdiği iddiasını hatırlatan Peker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"süslü sülü bugün gözaltına aldıracağın arkadaşlardan da bir şey çıkmaz. Yarın aldıracaklarından da. Sen çakmasın oğlum, sen mahalle kaşarısın. Bir tripoda kameraya yenileceksin. Bu işin finalinde delireceksin.





Bana lütfen sayın doktorum de.





süslü süleyman, kaplan süleyman, söz namus. Ayın 4’ünün İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarını yayınla. Hts kayıtlarını yayınla. Söz namus kafama sıkacağım. Yüce Divan’a gideceksin. Bu işin finalinde delireceksin.







süslü süleyman, aslan süleyman, benle ilgili insanları emniyete alıp ifade aldırıyorsun ya, kendini boşuna yorma. Onların hepsi normal insanlar. Hiçbir şey çıkaramazsın. Bütün her şey benim beynimin içinde. Size zekaya saygı duymayı öğreteceğim. Bu işin finalinde delireceksiniz."













