Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den Soylu'ya Yüce Divan tehdidi: Bu işin finalinde delireceksin /10 Haziran 2021 10:27

Peker'den Soylu'ya Yüce Divan tehdidi: Bu işin finalinde delireceksin

Kaldığı otelin deşifre olduğunu ve yer değişikliği sebebiyle yeni videoların gecikeceğini açıklayan Sedat Peker, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soylu'nun Yüce Divan'da yargılanacağını ileri süren Peker, Soylu'ya "Bu işin finalinde delireceksin" dedi.

SHABER3.COM

Sedat Peker, Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımda bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soylu'nun, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçması için hakkındaki soruşturmayı haber verdiği iddiasını hatırlatan Peker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"süslü sülü bugün gözaltına aldıracağın arkadaşlardan da bir şey çıkmaz. Yarın aldıracaklarından da. Sen çakmasın oğlum, sen mahalle kaşarısın. Bir tripoda kameraya yenileceksin. Bu işin finalinde delireceksin. 

Bana lütfen sayın doktorum de.

süslü süleyman, kaplan süleyman, söz namus. Ayın 4’ünün İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarını yayınla. Hts kayıtlarını yayınla. Söz namus kafama sıkacağım. Yüce Divan’a gideceksin. Bu işin finalinde delireceksin.

süslü süleyman, aslan süleyman, benle ilgili insanları emniyete alıp ifade aldırıyorsun ya, kendini boşuna yorma. Onların hepsi normal insanlar. Hiçbir şey çıkaramazsın. Bütün her şey benim beynimin içinde. Size zekaya saygı duymayı öğreteceğim. Bu işin finalinde delireceksiniz."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'den Soylu'ya Yüce Divan tehdidi: Bu işin finalinde... Sonraki Haber >>

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:01