Peker'den tetikçi Küçük'e: Çakma MİT'çi, adaya ne zaman veda etmek istersin?

Peker Twitter'dan yazdığı mesajlarda Küçük'ün de gecelik astronomik ücreti tartışılan Paramount otelin müdavimlerinden olduğunu belirterek Küçük'ün yazdığı yazılar üzerinden insanlara şantaj yaptığını ve namusunun aldığı rüşvet kadar olduğunu öne sürdü.





Peker şunları yazdı:





"Çakma MİT’çi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacam. Parça parça koparıp psikolojini bozacam. Önce seni delirtecem, sonra tedavi edecem. Çakma MİT’çi cem küçük, sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar. cem küçük, çakma MİT’çi; bana bir atar yapmıştın sonra tweeti silmiştin ya... Tweette şöyle diyordun: Senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim. Çakma MİT’çi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım. Çakma MİT’çi (cem küçük); senin böyle saldırgan olma sebebin, benim duyduğuma göre sen çocukken sevgisiz büyümüşsün. Annen baban bile seni eldivenle seviyormuş. Ancak ben seni ötekileştirmeyecem. Önce seni deli edip sonra da sevgi terapisine alacam. Ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın, o benim en iyi hastamdı diyeceğim."



