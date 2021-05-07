Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den yeni açıklama: İnanmak safdillik olur /07 Mayıs 2021 09:33

Peker'den yeni açıklama: İnanmak safdillik olur

Kendisine yönelik operasyonlar sonrası dün yayınladığı bir videoda, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından, “Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim” dedi.

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

“Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil” diyen Peker, “Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)” ifadelerini kullandı.

Peker dün yayımladığı videoda ne demişti?

Suç Örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek yeni videolar çekeceğini belirtmişti. "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, "Tolga kardeşin hikâyeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" diye konuşmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'den yeni açıklama: İnanmak safdillik olur Sonraki Haber >>

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:30