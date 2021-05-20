Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den yeni bir bomba: Sağ koluyla Soylu'nun fotoğrafını paylaştı /20 Mayıs 2021 15:41

Peker'den yeni bir bomba: Sağ koluyla Soylu'nun fotoğrafını paylaştı

Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışma yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor.

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Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarla ülke gündemine bomba etkisi yapan açıklamalar yapmaya devam ederken şok edecek yeni bir paylaşım daha yaptı.

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde kendisinin eski sağ kolu olduğunu söylediği Erdal Aras ile Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaştı.

Twitter'dan paylaştığı fotoğrafla yine gündemi sallayan Peker, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in eski sağ kolu olduğu söylediği Erdal Aras ile Süleyman Soylu'nın yan yana çekilmiş fotoğrafı aşağıda gösterildi:


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