Peker'den yeni Soylu iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia ortaya koydu. Peker, Soylu'nun Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığı savcılar olduğunu ve o savcıların çocukları üzerinden servet yaptığını öne sürdü.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığı savcılar olduğunu ve o savcıların çocukları üzerinden servet yaptığını iddia etti.





Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulan çakma dindarlar, ulan çakma vatan severler, benim paylaşımlarıma Tayyip ağabeyin Biden görüşmesi öncesinde yapıp elini zayıflatmaya çalıştığımı söylemiştiniz. Vatanseverliğimi sorgulamaya kalkmıştınız. Kaç gündür bir şey paylaşmadım ancak bundan sonrasına söz veremem. Gazetecilerin yüz karası Veyis Ateş senin namusun yok mu? Lan senin şerefin yok mu? Çıkıp açıklasana, Süslü Sülüman'la Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta istemedim desene. Namusun yok mu senin? Hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim" ifadesini kullandı.





Peker şu ifadeleri kullandı:





- Süslü Sülüman sana söz veriyorum, seni yüce divanda yargılatacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Anadolu adliyesinde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım. Seni mahvedeceğim





- Süslü Sülüman; eski il müdürü Mustafa Çalışkan beyin yolladığı emniyet müdürünü, Mustafa Çalışkan bey tayin olduktan yirmi gün sonra istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olarak İstanbul’a nasıl getirttiğini…





- Anadolu Adliyesi'ndeki sana bağlı savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla Thodex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım"



