Samanyolu Haber /Gündem / Al Jazeera 'Peker'e gözaltı' haberini geri çekti /06 Aralık 2021 17:12

Al Jazeera 'Peker'e gözaltı' haberini geri çekti

Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddiası, hareketli saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Haberi yayınlayan Al Jazeera, 'doğrulayamadık' diyerek yayından çekti.

Al Jazeera 'Peker'e gözaltı' haberini geri çekti

Bugün öğle saatlerinde El-Cezire kaynaklı haberlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iade edilebileceği ileri sürülmüştü. 

Haber merkezlerinde hareketliliğe sebep olan gelişmeyle ilgili El-Cezire çalışanı Sinem Köseoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gözaltı haberinin doğru olmadığını belirten Kösoğlu, hatanın bir tercüme hatasından kaynaklandığını ifade etti. 

Sinem Köseoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

El Cezire'nin "Sedat Peker'in tutuklandığı ve Türkiye'ye iade edileceği" şeklinde bir haberi, manşeti bulunmamaktadır. 
Internet sitemizde yayınlanan bir haberde arkadaşımız "Peker'in BAE tarafından tutuklandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" şeklinde bir ifade kullanmıştır.

"Lost in translation" dediğimiz tercüme yanlışlığı/kargaşası olmuş galiba"





Bu açıklamaların yanı sıra El-Cezire gözaltı haberini geri çekti. 

Habere ilişkin düzeltme yayınlayan Katar televiyonu, yeni haberine “Bu makalenin önceki bir versiyonunda hüküm giymiş Türk mafya babası Sedat Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Al Jazeera bu raporları doğrulayamadığı için bu cümle makaleden çıkarıldı.” notunu düştü.

Al Jazeera, yeni haber metninde, “Peker’in BAE yetkileri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.













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