Peker'e koruma veren isim Soylu'ya meydan okudu: Kim görevden alacak?

Sedat Peker'e koruma verilmesi sert bir tartışmanın fitilini ateşledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruma verilmesi olayında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı suçlarken, görevden alınacağı ileri sürülen Çalışkan, Soylu'ya meydan okudu.







Soylu katıldığı bir televizyon programında Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullandı.





Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ise Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Soylu’nun hakkındaki iddialarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum.” dedi.





“Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna ise Çalışkan, “Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim.” İfadelerini kullandı.





“Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” sorusuna ise Çalışkan, “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullandı.



