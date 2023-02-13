Samanyolu Haber /Gündem / Peker'e video göndermekle suçlanan Ünsal Ban tahliye edildi /13 Şubat 2023 16:47

Peker'e video göndermekle suçlanan Ünsal Ban tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Ünsal Ban, tahliye edildi.

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AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker’e video gönderdiği gerekçesiyle tututlanan Ünsal Ban hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

T24'ün haberine göre Ban, tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?
Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
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