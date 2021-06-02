Samanyolu Haber /Gündem / Peker'e yardım ettiği iddia edilen Tomovski gözaltına alındı /02 Haziran 2021 20:30

Peker'e yardım ettiği iddia edilen Tomovski gözaltına alındı

Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Boban Tomovski, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sedat Peker'in Makedonya'da Tomovski'nin yanında kaldığı öne sürülmüştü.

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Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Boban Tomovski, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek isterken gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Boban Tomovski dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boban Tomovski'yi burada gözaltına aldı. 

Hakkında "Kamu Düzenini Bozmak"tan adli işlem yapılan Boban Tomovski, Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Tomovski'nin yanında kaldığı öne sürülmüştü. 
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