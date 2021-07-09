Peker'in 15 Temmuz ifşasında ismi geçen Ahmet Onay'dan açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yaptığı paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa silahı, AKP Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıttığını iddia etti. 'Ahmet Onay' isminden de bahsetti.







Peker paylaşımlarında kalaşnikof marka silahların taşınması ile ilgili yükleme noktası, varış noktası, taşındığı araçla ilgili detayları anlattı. Peker, silahların taşındığı araçta dönemin Esenyurt AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ile İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay'ın da bulunduğunu ve teslimatta dönemin AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ile, o dönem Ayhan'ın yardımcılığını yapan ve şu anda AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Osman Tomakin'in de yer aldığını öne sürdü.





Peker, Ahmet Onay'a ilişkin, "Silahları getiren araçta Esenyurt Ak Parti gençlik kolları başkanı Abdülsebur Soğanlı, ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye Gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir'' ifadelerini kullandı.





AHMET ONAY'DAN AÇIKLAMA





Peker'in, silahları getiren araçta olduğunu söylediği Ahmet Onay, "Kamuoyunu aydınlatma metnidir" başlığı altında bir dizi paylaşımda bulundu.





Onay, Peker ile tanışma sürecinin 15 Temmuz sonrası olduğunu sonrasında da Peker ile sıklıkla görüşmeye devam ettiğini belirtti. Onay ayrıca kendisinin 15 Temmuz gazisi olduğunu ve Peker'in kendisine bu sebeple bir otomobil hediye ettiğini de sözlerine ekledi.





Peker'i tanıdığını, iddiasında geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini kabul eden Onay, ancak araçtan inmediğini ve alışverişi yapılan şeyi görmediğini savundu.





Onay'ın açıklamaları şu şekilde:





"Sedat Peker‘in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. Abdülsebur Soğanlı ile birlikte gittim.







Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim.







Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam.





Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. (Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır)





Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır.





"PEKER ABİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜ ASLA İNKAR ETMİYORUM"





Haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında adımı geçirirken lütfen aileme, şahsıma ve inandığım yola hedef olabilecek (siyasi ve rencide edecek tüm cümlelerden kaçının) çünkü ben sizin bahsettiğiniz gibi menfaatçi ve yol bulan tiplerden değilim, olmadım.





Sedat Peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta ve hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren; başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’yu sevdiğimden ötürü; Bu kargaşaların bir an evvel son bulup, birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit duâ etmişimdir. Allâh buna şahit. Doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Tüm kamuoyuna saygılarımla.



