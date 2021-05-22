Peker'in açıklamaları Arap News'te

Riyad merkezli yayın yapan Arab News gazetesi, Sedat Peker’in yayınladığı son videolar sonrası Türkiye’de yaşananları “Türk mafya lideri daha fazla derin devlet sırrını ifşa ediyor” başlığıyla yayınlanan bir analizle okuyucularına duyurdu.







Haber analizde “şu anda Dubai’de yaşayan aşırı milliyetçi Türk mafya lideri Sedat Peker’in kirli derin devlet sırlarını ifşa ettiği”, “bu ifşaların merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile devlet, medya ve mafya yapıları arasındaki yakın bağlara ışık tutan bir video kaydının bulunduğu” vurgulandı.





SOYLU, PEKER’E SİNYAL BOZUCU GÖNDERMİŞ





Haberde, ayrıca özetle şu hususlara da yer verildi: “Çarşamba günü, eski arkadaşlarından intikam almak isteyen Peker, hükümet yanlısı gazeteci Hadi Özışık’ın, Peker ile Soylu arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürdü ve Türk makamlarını hesap vermeye çağırdı. Peker, Soylu’nun Türkiye’den ayrılmadan önce kendisine güvenlik detayları ve sinyal bozucular verdiğini ve yaklaşan soruşturma konusunda kendisini uyardığını da iddia etti.”







HÜRRİYET’E SALDIRIYI AKP MİLLETVEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE YAPMIŞ





“Peker, rakibi Alaattin Çakıcı’nın af yasasıyla hapisten çıkarılmasından kısa bir süre önce yargılanmaktan kaçınmak için geçen yıl Türkiye’den kaçmıştı. Peker, video yayınlarında, 2015’te Hürriyet gazetesine yapılan çete saldırısını, bir AKP milletvekilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki eleştirel haberlerin durdurulması talebi üzerine düzenlediğini de itiraf etti.”





“Peker, sözkonusu AKP milletvekilinin “Gençlik şubemizden bir grup, gazetenin binasına gidecek, ancak profesyonel değiller. Adamlarını gönderebilir misin? dediğini kendisinin bu talepi kabul ederek adamlarını gönderdiğini ifade etti. Saldırı, Hürriyet’in patronu Aydın Doğan’ın medya şirketlerini, hükümet yanlısı Demirören’e satma kararında dönüm noktası olmuştu.”



