Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in açıklamaları Arap News'te /22 Mayıs 2021 22:10

Peker'in açıklamaları Arap News'te

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kardeşinin sahibi olduğu Arab News gazetesi, Sedat Peker'in Dubai'den yaptığı yayınlarla Türk derin devletinin sırlarını ifşa ettiğini anlatan detaylı bir haber analiz yayınladı.

SHABER3.COM

Riyad merkezli yayın yapan Arab News gazetesi, Sedat Peker’in yayınladığı son videolar sonrası Türkiye’de yaşananları  “Türk mafya lideri daha fazla derin devlet sırrını ifşa ediyor” başlığıyla yayınlanan bir analizle okuyucularına duyurdu.

Haber analizde “şu anda Dubai’de yaşayan aşırı milliyetçi Türk mafya lideri Sedat Peker’in kirli derin devlet sırlarını ifşa ettiği”, “bu ifşaların merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile devlet, medya ve mafya yapıları arasındaki yakın bağlara ışık tutan bir video kaydının bulunduğu” vurgulandı.

SOYLU, PEKER’E SİNYAL BOZUCU GÖNDERMİŞ

Haberde, ayrıca özetle şu hususlara da yer verildi: “Çarşamba günü, eski arkadaşlarından intikam almak isteyen Peker, hükümet yanlısı gazeteci Hadi Özışık’ın, Peker ile Soylu arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürdü ve Türk makamlarını hesap vermeye çağırdı. Peker, Soylu’nun Türkiye’den ayrılmadan önce kendisine güvenlik detayları ve sinyal bozucular verdiğini ve yaklaşan soruşturma konusunda kendisini uyardığını da iddia etti.”

HÜRRİYET’E SALDIRIYI AKP MİLLETVEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE YAPMIŞ

“Peker, rakibi Alaattin Çakıcı’nın af yasasıyla hapisten çıkarılmasından kısa bir süre önce yargılanmaktan kaçınmak için geçen yıl Türkiye’den kaçmıştı. Peker, video yayınlarında, 2015’te Hürriyet gazetesine yapılan çete saldırısını, bir AKP milletvekilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki eleştirel haberlerin durdurulması talebi üzerine düzenlediğini de itiraf etti.”

“Peker, sözkonusu AKP milletvekilinin “Gençlik şubemizden bir grup, gazetenin binasına gidecek, ancak profesyonel değiller. Adamlarını gönderebilir misin? dediğini kendisinin bu talepi kabul ederek adamlarını gönderdiğini ifade etti. Saldırı, Hürriyet’in patronu Aydın Doğan’ın medya şirketlerini, hükümet yanlısı Demirören’e satma kararında dönüm noktası olmuştu.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker'in açıklamaları Arap News'te Sonraki Haber >>

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:19:31