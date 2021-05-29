Peker'in açıklamaları için sokaktaki vatandaş ne dedi?

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, dikkat çeken bir anket yayınlamıştı. “Türkiye Siyaset Paneli” mayıs ayı araştırmasının sonuçlarına göre Sedat Peker'in açıklamalarından ne kadar haberdar olunduğuna dair soruya yüzde 56,5 “Sedat Peker’in açıklamalarından haberdarım”, yüzde 43,5 “Haberdar değilim” yanıtını vermişti.





“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi görüşünüzü en iyi ifade eder?” sorusunu katılımcıların yüzde 22,5'i “Sedat Peker kendi çıkarı için bazı siyasetçilere yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunmaktadır”, yüzde 52,6'sı “Peker’in bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Yüzde 24,9 ise değerlendirme yapacak kadar bilgisi olmadığını söyledi.







Türkiye'de “siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiği” yönündeki görüşe katıldıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 68,9, kısmen katıldıklarını belirtenlerin oranı yüzde 8 ve katılmadıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 23,1 oldu.







Sokakta vatandaşa uzatılan mikrofon da anketi doğrular nitelikteydi.







