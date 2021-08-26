Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in akraba olduğu isim şaşırttı /26 Ağustos 2021 09:43

Peker'in akraba olduğu isim şaşırttı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker ve millete küfretmesi ile tanınan 'Beşli Çete' mensubu Mehmet Cengiz ile akraba olduklurını yazdı.

SHABER3.COM

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

Sedat Peker ve Mehmet Cengiz akraba çıktı

Bir değil, iki değil, üç değil...

Farklı farklı kaynaklardan hep aynı iddiayı duydum.

Diyorlardı ki: “Mehmet Cengiz, hükümet ile Sedat Peker arasında arabulucu olarak görev yapıyor. Hatta ve hatta Cengiz, videoları sonrası Peker ile görüşmeye Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti!”

Önce dikkate almadım ama birden fazla yerden kulağıma fısıldanınca “acaba” dedim.

Bizzat iddianın muhataplarına ulaşmak istedim. Önce Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’e sordum:

“Videolarından dolayı sizin ya da görevlendirdiğiniz birinin hükümet adına Sedat Peker ile görüştüğü iddiası doğru mu?”

Mehmet Cengiz’den şu yanıtı aldım:

“Sedat Peker ile uzun yıllardır herhangi bir görüşmem olmadığı gibi yayımladığı videolarla ilgili doğrudan ya da dolaylı bir irtibatım ve talebim de olmamıştır.”

İşadamı Cengiz’in yanıtı böyleydi. Peki, ya Sedat Peker ne diyordu?

Peker cephesi ise aynı soruma şöyle karşılık verdi:

“Mehmet Cengiz bu konuyla ilgili bizim yanımıza gelmedi. Bizden ricacı olmadı. Fakat ona yakın diğer akrabalarımız / arkadaşlarımız ‘Peker’in bu yaptıkları ülkeye zarar veriyor, n’olur durdursun’ diye ricada bulundular. Peker de onlara hakaret etti. Bu konuyu da Rizeliler, akrabalarımız ve bize yakın herkes bilir.”

Evet...

Bana gelen iddia ve iddianın taraflarının açıklamaları böyle.

Pek bilinmeyen çarpıcı bir bilgiyle bu bölümü kapatayım. Öğrendim ki Sedat Peker ile Mehmet Cengiz meğer akrabaymış.

Şöyle ki: Hem Peker hem de Cengiz, Rize’nin Kalkandere ilçesindeki Yamakoğlu sülalesindendi. İki isim de dede tarafından akrabaydı. Kanun çıkınca, bir aile Peker diğer aile ise Cengiz soyadını almıştı.

Yakın tarihin önemli aktörlerine dair ilginç bir anekdot olarak not düşelim.
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