Peker'in bahsettiği Kıbrıslı kumar baronundan para isteyen kişi Cem Küçük mü?

Sedat Peker’in uyuşturucu trafiğinde Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’la ortak olduğunu belirttiği Kıbrıslı işadamı Halil Falyalı, iddiaları reddetti. Ancak Falyalı Türkiye’den bazı gazetecilerin kendisini arayarak şantaj yaparak para istediğini de açıkladı. Falyalı’nın açıklaması onunla ilgili yazı yazan, ancak bu yazı Türkiye gazetesinden çıkarılan Cem Küçük’ü getirdi.





Cem Küçük, 16 Kasım 2020 tarihli yazısını, Twitter hesabından, “Peki bu yasa dışı bahis ve kumarın KKTC ayağında kim var? Halil Falyalı. Temmuz ayında yapılan operasyon ve düzenlenen iddianamede Halil Falyalı ve diğer üyelerin zincirleme kumar oynatma suçunu nasıl işledikleri anlatılıyor” ifadeleriyle paylaşmıştı.





‘GAZETECİLER PARA İSTİYOR’





Türkiye’den bazı gazetecilerin kendisini tehdit ederek para istediğini iddia eden Falyalı hukuksal süreç başlattığını açıkladı. Canlı yayındaki konuşma şöyle gerçekleşti:





Halil Falyalı: 1 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nden belirli basın organları aracılığıyla bizim üzerimize yayınlar yapıldı. Hukuksal süreç başlattık. Sürekli yalan yanlış haberler, programlar… Bunların arkasında çok çirkin şeyler konuşuldu. Orada konuşuldun, ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar videonu kaldıralım. Ver 150 bin dolar ‘bir daha seni yazmayalım’ falan. Birçok gazeteci bunları söyledi konuştu.







Cüneyt Özdemir: Türkiye’den mi gazeteciler söylüyor bunu size?





Halil Falyalı: Evet.





Cüneyt Özdemir: Ne diyorlar size, ciddi bir iddia bu.





Halil Falyalı: “Kaçak bahis yapıyorsunuz, sizin bahis baronu olarak göstereceğiz. Her gün aleyhinizde haberler yazıp polise ihbar edeceğiz. Poliste adamlarımız var bağlantılarımız var. Bunlar üzerinize gelecek, size dosya yapacak” diyorlar.





Cüneyt Özdemir: Bunu gazeteci mi diyor size?





Halil Falyalı: Tabii ki. İsmini vermek istemediğim. Zaten hukuksal süreci başlattık Türkiye’de 3-4 ay önce. Davalar açıldı, deliller ses kayıtları var.





Cüneyt Özdemir: Kıbrıs’ta izniniz olduğu ama Türkiye’den oynattığınız için operasyon yapılıyor. Hatta 2016’daki bir operasyonda adınız geçiyor.





Halil Falyalı: Beraat ettim. Türkiye’de İddaa’nın haricinde kimse bahis almıyor. 15 tane ülkede lisansımız var oralarda bahis oynatıyoruz. Öyle bir açılmış bir davamız yok. Ha birileri yine dosya açmış ve para istiyorsa bilgim yok. Kimse kendi içlerindeki hesaplaşmalar için ne bizi ne ülkemizi alet etmesin. Bizim veremeyeceğiz hesabımız yok. Milletin seçtiği insanlara bu kadar pislik atılmaz. Bu işler ne televizyonda ne de videoyla olmaz.