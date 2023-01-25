Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in Basın Danışmanı Emre Olur'a yeniden yakalama kararı /25 Ocak 2023 23:44

Peker'in Basın Danışmanı Emre Olur'a yeniden yakalama kararı

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

SHABER3.COM

Öğle saatlerinde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tahliye olan Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur hakkında Odatv'de yer alan habere göre yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

TAHLİYE OLMUŞTU
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tutuklu yargılanan Ahmet Emre Olur, bugün (25 Ocak) görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

Savunması alınan sanık Olur, firari sanık Sedat Peker ile önceki dönemlerde görüşmesinin olduğunu söyledi.

Peker'i yardımsever ve milliyetçi biri olarak tanıdığını, kendisine sempati beslediğini dile getiren Olur, "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Ben Türkiye'ye geldiğim gün savcılık makamında örgüt üyeliğinden sevk edildim. Sonra iddianame hazırlandı. Sonra ben haberim olmadığı yaralamanın baş aktörü oldum." şeklinde savunma yaptı.

Hayatının hiçbir yerinde şiddetle yan yana gelemeyen birisi olduğunu savunan Olur, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Emre Olur'un tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilip, dosyanın ana dosya ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyayı yine aynı mahkemede görülen "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olur hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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