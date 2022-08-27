Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in çıkışı sonrası harekete geçiyorlar /27 Ağustos 2022 17:15

Peker'in çıkışı sonrası harekete geçiyorlar

Sedat Peker'in yolsuzluk açıklamaları sonrasında DEVA Partisi cephesinden yeni bir hamle geleceği açıklandı.

SHABER3.COM

Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden duyurduğu yolsuzluk iddiaları sonrasında DEVA Partisi cephesinden yeni bir hamle geleceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu iddialarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yeneroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar. Diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler.   Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır.

Adı yolsuzluğa karışan bürokratlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır.  Ayrıca iddiaların odağındaki kişi de ya derhal kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalı veya milletvekilliğinden istifa etmelidir.

Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız.   Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır.


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