Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in danışmanı için yeni açıklama: Son anda uçaktan indirildi, Arnavutluk'ta nezarette /17 Eylül 2022 12:30

Peker'in danışmanı için yeni açıklama: Son anda uçaktan indirildi, Arnavutluk'ta nezarette

Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in, Türkiye'ye getirildiği ileri sürülen basın danışmanı Emre Olur hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

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Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na uzanan rüşvet iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Bu iddiaların ardından iki Cumhurbaşkanı Danışmanı istifa etmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda evde çalışanlardan biri olan Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ömer Şengel ve 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

'Emre Olur Türkiye'ye getirildi'
Bugün ise gazeteci Erk Acarer, kamuoyunda Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acarer, Peker'e yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Emre Olur'un, 3 gün önce Arnavutluk’tan BAE'ye geçtiğini belirtti ve şunları yazdı:

"Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor. Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor. Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer, onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor."

'Avukatlar devreye girdi'
Erk Acarer paylaştığı son tweette ise Arnavutluk'ta Olur'un avukatlarının devreye girdiğini belirtti ve "Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi. Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu. Yine edindiğimiz bilgiler Türk yetkililerin buraya gittiği yönünde! Kısaca şu anda İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havaalanı nezaretinde. Türk yetkililerin gitmesini, büyüme olasılığı olan bir kriz diye değerlendirmek mümkün" dedi.


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