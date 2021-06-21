Peker'in dosyası Interpol'de inceleniyor iddiası

"Üst düzey bir güvenlik yetkilisi" ile görüştüğünü aktaran Faraç, "Son dönemde 'yüksek düzeyde suikast ihbarı nedeniyle yer değiştirdiğini' öne süren Peker, kendisi ile ilgili herhangi bir İnterpol araması olmadığını da söylemişti... Güvenlik yetkilisine bunu da sordum... Kara para soruşturmasında firari Sezgin Baran Korkmaz ve Thodex bağlantısıyla ilgili bir günde Kırmızı Bülten çıkarılmış... Sedat Peker ile ilgili kapsamlı dosya da çoktan İnterpol'e iletilmiş..." dedi.







Faraç, şöyle devam etti:





"Güvenlik yetkilisi, 'İnterpol Peker'i incelemeye aldı' dediğine göre her an Kırmızı Bülten çıkabilir... Peki; tüm bunlara niçin mi dikkat çektik?.. Çünkü kamuoyu bazen medyayı-siyaseti sarsan ve bazen de magazinleşen YouTube iddialarıyla-ifşaatlarıyla meşgulken; Türkiye'de uyuşturucudan mafyaya, terörden kaçakçılığa kadar yürütülen devasa operasyonların boyutu, 'toplumun huzuru' açısından, Peker'in anlattıklarından çok daha ürkütücü!.. Olayların iki yönünü de görmek lazım vesselam..."