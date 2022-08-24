Peker'in evine 'hile ile' el koymuşlar

'25 YIL VERGİ ÖDEDİ'





Son dönemde özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere siyaset - mafya ilişkilerine dair ifşalarıyla öne çıkan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evi, 'Milli Parklar ve Bahçeler'e devredildi.Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in aktardığı iddiaya göre Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği konut için 2018’de çıkarılan 'İmar Barışı'na başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı.Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peker’in avukatı, iddiaları doğruladı:“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”