Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in evine 'hile ile' el koymuşlar /24 Ağustos 2022 10:46

Peker'in evine 'hile ile' el koymuşlar

Sedat Peker'in avukatı, müvekkilinin Beykoz'daki mülkünün Milli Parklar ve Bahçeler'e devredildiği iddiasını doğruladı ve hile yapıldığı iddiasını ileri sürdü.

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Son dönemde özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere siyaset - mafya ilişkilerine dair ifşalarıyla öne çıkan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evi, 'Milli Parklar ve Bahçeler'e devredildi.

Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in aktardığı iddiaya göre  Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği konut için 2018’de çıkarılan 'İmar Barışı'na başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı.

'25 YIL VERGİ ÖDEDİ'

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peker’in avukatı, iddiaları doğruladı:

“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”
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