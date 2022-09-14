Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz’da Sedat Peker’in el konulan evinin önünde sabah 09.30’da silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş açtı. Saldırıda Peker’in yakın adamlarından olduğu iddia edilen Yılmaz Günay'ın vücuduna 3 kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.







Halk TV, saldırı anına ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.





YILMAZ G.’NİN SORUN YAŞADIĞI İNSANLARIN YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ



Öte yandan saldırı sonrasında İstanbul Polisi de çalışma başlattı. Çalışmayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlendirildi. Saldırının Günay'ın sorun yaşadığı insanlar tarafından yapıldığı değerlendirildi. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.





PEKER: SALDIRI OLACAĞINI BİLİYORDUM

Peker saldırıya ilişkin yakın çevresine, "Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum" dedi.





Halk.tv.com.tr'de yer alan habere göre, Peker'in yakın çevresi saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Sedat Peker gayet iyi. Olayla ilgili tek yaptığı yorum, 'Aptal düşmanlar maalesef insanın zekasını köreltiyor.' Peker’in bu konularla ilgili daha önceden bilgisi vardı. Hatta Dubai'ye yollanan kişilere (suikast timi) başka isimlere pasaport çıkarıldı. Kişilerin isimleri başka fakat sahte isimlere gerçek pasaport çıkarıldı. Bu kişilerin görevi suikasti yapmak değil suikastle ilgili grupları koordine etmek. Sahte isimle çıkarılan pasaportların gerçek sahiplerinin bilgisi de Sedat Peker’de.





'Türkiye’deki yakınlarının hepsini öldüreceğiz' tarzında ki bu eylemlerin olacağı da Sedat Peker tarafından biliniyordu. Hatta bunu yakın arkadaşlarıyla da paylaştı. Türkiye içerisindeki bu organizasyonda yer alan isimler de kendisinde.





Buradan anlıyoruz ki; hükümeti sarsan bu suç dosyalarını ifşa ederken güvenlikle ilgili de bilgi sahibi. Hesaplarını ona göre yapıyor"







Öte yandan Peker'in, yakınlarına, "Vallahi çok eğleneceğiz. Ama zamanını ben belirleyeceğim" dediği öğrenildi.