Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in gündeme getirdiği Paramount Hotel hakkında yeni gelişme /20 Eylül 2021 14:34

Peker'in gündeme getirdiği Paramount Hotel hakkında yeni gelişme

Bodrum'daki Paramount Hotel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sedat Peker’in gündeme getirdiği, çok sayıda gazeteci ve siyasetçinin ücret ödemeden konakladığı öne sürülen otelin adının değiştiği ifade edildi.

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Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in gündeme getirdiği, çok sayıda gazeteci ve siyasetçinin ücret ödemeden konakladığı öne sürülen Bodrum'daki Paramount Hotel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kara para aklama soruşturması üzerine Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Unico Sigorta'nın Paramount Otel’in genişletilmesi için 19 Nisan 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün haberine göre, Sistem Mühendislik tarafından ÇED raporu için hazırlanan tanıtım dosyası, 19 Nisan 2021 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Dosyanın ÇED değerlendirmesi halen devam ediyor. Söz konusu dosya sayesinde şimdiye kadar "resmen" netleşmemiş bazı bilgiler de resmileşmiş oldu.

OTELİN RESMİ ADI "BE PREMIUM OTEL" OLDU
ÇED dosyasının adı Be Premium Otel Projesi olarak kaydedildi. Böylece Paramount Otel’in resmi adı artık "BE Premium Otel" oldu. Tesisin işletmecisinin Unico olduğu ve faaliyet sahibi adına tüm kiralama işlemlerini de gerçekleştireceği belirtiliyor. Unico'nun çoğunluk hissesi ise SBK Holding’in yüzde 90’ına sahip olduğu Heksagon Mühendislik’e ait.

ORMAN BÖLGESİ DE KULLANIMA AÇILACAK
Ana otel binası dahil villa, saray ve tek katlı yapılar bölünerek, yeni katlar çıkılarak oda sayısı 294’ten 315’e yükseltilmek isteniyor. Ancak ÇED onayı alınması halinde tesisin orman bölgesinde kalan alanlarının da kullanıma açılacağı ve gerekli izin ile kiralama işlemlerinin yapılacağı ifade ediliyor.

44 BİN 415 METREKARELİK ALAN KAYIP
Dosyada tesis alanının, 119 bin 450 metrekare alanı kapsadığı belirtiliyor. Ancak otelin kurulduğu alan 75 bin metrekare. Tapu kaydı 111 ada 1 parsel. Alanın statüsü 'devlet ormanı' ve mülkiyeti Maliye’ye kayıtlı. Orman Bakanlığı  burayı 2014 yılında 49 yıl süreyle kiraladı. Kamuoyunda Paramount Otel olarak bilinen tesisin kurulu olduğu yer burası.

ÇED dosyasında bahsedilen 119 bin 450 metrekarenin kalan 44 bin 415 metrekaresinin nerede olduğu ise bilinmiyor.Söz konusu 'orman arazisi.' alan tapu kaydında 223 ada 1 parselde görünüyor. 17.8 milyon metrekarelik alanın statüsü "orman arazisi." 
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