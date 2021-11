Peker'in gündeme getirdiği Paramount Otel’e bir dava daha

Üzerinde The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'in kurulu bulunduğu 75 bin metrekare devlet ormanı niteliğinde maliye hazinesine kayıtlı taşınmazın sürekli ve bağımsız üst hakkının ölen babası Atilla Uras'ta bulunduğunu belirten Murat Uras, davanın Tarım ve Orman Bakanlığı’na da ihbar edilmesini istedi.Sözcü'den Hayati Aragan'ıngöre, Mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent adlı şirkete devredilmesine karşın parasının ödenmediğini belirten otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2019 yılında dava açmıştı. Yasemin Uras'ın kardeşi Murat Uras da ablası gibi mahkemeye başvurarak avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla Andrey Radyukevic, Finsolvent, Ufuk Turizm ve Sezgin Baran Korkmaz'a ait Unico Sigorta şirketlerine 143 milyon TL'lik alacak davası açtı.İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde 66 milyon dolara Andrey Radyukevic'e devri yapılan taşınmazın 46 milyon dolarının ödememek için elden ele yapılan devirlerle son olarak Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi Unico Sigorta'ya nasıl geçtiği şöyle anlatıldı.İş insanı Atilla Uras Bodrum'da 75 bin metrekare devlet ormanı niteliğinde maliye hazinesine kayıtlı taşınmazın üzerinde sürekli ve bağımsız üst hakkının sahibi idi. Uras arazinin üzerine 2014'te 528 yataklı tatil köyü yaptırarak işletmeye açtı. İşletme son olarak The Bodrum By Paramount Hotel adını aldı.Atilla Uras, otelin kurulu bulunduğu taşınmazın sahibi olduğu Ufuk Turizm şirketinin tüm hisselerini satış sözleşmesi ile 7 Eylül 2017’de Andrey Radyukevic’e 70 milyon dolara devretti. Ek sözleşme ile indirime gidilerek devir bedeli 66 milyon dolara indirildi.Ancak Atilla Uras’a 20 milyon dolar ödeme yapıldı. 30 Haziran 2018’de ödenmesi gereken 46 milyon dolar ise ödenmedi.Andrey Radyukevic’in satış bedelinden kaynaklı borcunu ödememek için Ufuk Turizm şirketindeki payının tamamını, 46 milyon dolarlık ödemenin vadesine kısa süre kala hileli, şaibeli ve danışıklı olarak Finsolvent şirketine devrederek ortalıktan kaybolduğu ileri sürüldü. Çekya merkezli Finsolvent şirketinin Türkiye'de hiçbir faaliyeti bulunmadığı ve 3 bin TL kayıtlı sermayesi olan bir şirket olduğu ortaya çıktı.Hileli devirin ardında The Bodrum by Paramount Hotel’i Targets İnvestment Turizm işletmeleri A.Ş. işletmeye devam etti. Finsolvent şirketi ise danışıklı olarak bu kez SBK Holding’in çatısı altında yer alan Unico Sigorta şirketine hisseleri devretti. Unico Sigorta şirketinin yüzde 79.74 hissesinin Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’ye ait olduğu, Heksagon’un da yüzde 87.99 hissesinin Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu belirtildi.Dilekçede Avusturya’da tutuklu bulunan SBK hakkında ülkemizde “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Dolandırıcılık” suçundan iddianame düzenlendiği belirtilerek SBK Holding’in birçok şirketi hileli işlemlerle kağıt üzerinde devraldığı belirtildi.İşadamı Atilla Uras 2018’de vefat etti. Mirası 4 çocuğu arasında bir pay olarak bölüşüldü. Atilla Uras’ın hayatını kaybetmesi üzerine Andrey Radyukevic’in verdiği 46 milyon dolarlık çek, Atilla Uras’ın miras dosyasına girdi. Mahkeme miras davasının kesinleşmesi ile çekin mirasçılara teslimine karar verdi.Böylelikle 4 mirasçı, 11 milyon 500 bin dolarlık alacak hakkına kavuştu. Andrey Radyukevic’in sözleşmede yer alan maddeleri ihlal ettiği için 10 milyon cezai şart ve 4 milyon 600 bin TL’de gecikme bedeli ödemesi gerektiğini savunan Murat Uras, bu rakamlardan payına 3 milyon 650 bin dolar düştüğünü belirtti. Murat Uras davalılardan toplam 15 milyon 150 bin doların ödenmesini istedi.SBK’ya yönelik operasyonda Heksagon şirketinin de mal varlığına el konulduğunun da yer aldığı dilekçede, 75 bin metrekarelik taşınmazın üzerinde kurulu Paramount otel ile Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin 3. kişilere devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir istendi.