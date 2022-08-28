Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Serhat Albayrak'tan açıklama /28 Ağustos 2022 22:20

Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Serhat Albayrak'tan açıklama

Sedat Peker'in rüşvet mekanizması iddialarıyla gündeme gelen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, haber ve iddialar ile ilgili hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

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Sedat Peker'in SPK üzerinden dönen rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Serhat Albayrak'ın avukatı, iddialar ile ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini öne süren Peker, Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söylemişti. Burada danışmanlık adı altında 12 milyon TL “rüşvet” istediğini öne süren Peker, iddiasıyla beraber danışmanlık sözleşmesine dair belgeyi de paylaşmıştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulunmuştu.

Serhat Albayrak cephesinden konu ile ilgili açıklama geldi.

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.
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