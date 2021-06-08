Peker'in iddialarıyla ilgili harekete geçmeyen Savcılık haberini yapan gazeteye soruşturma açtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyeti üzerine gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında “hakaret ve iftira” suçlamasıyla soruşturma açtı. Küçükkaya cumhuriyet savcılığına verdiği ifadede “Halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir” dedi.







Cumhuriyet 11 Mayıs 2021 tarihli sayısında, Sedat Peker’in Elazığ’da Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar’ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar’ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in, çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk’le birlikte fotoğrafları çıkmasını “Komutan çete lideriyle!” başlığıyla haberleştirmişti.









Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin Ağarlar'ın 'aile dostu'ymuş





Haberin ardından gazeteyi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye eski Türkiye değil, hesabını hukuk önünde vereceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.





Soylu’nun bu çıkışının ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Cumhuriyet hakkında “hakaret ve iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükkaya ve Büyüktaş hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı Hafize Demir Hamurcu, “Çok acele ve sürelidir” notuyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazarak Küçükkaya ve Büyüktaş’ın talimatla ifadesinin alınmasını istedi.





Küçükkaya ve Büyüktaş, dün soruşturma kapsamında ifadelerini verdi. Söz konusu fotoğrafların sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve aleniyet kazanan fotoğraflar olduğuna dikkat çeken Küçükkaya, “Haberimizde belirtilen ‘komutan çete lideriyle’ başlığı somut bir gerçeğe dayanmaktadır, buna dair fotoğraf da vardır. Selahattin Yılmaz ve Arif Çetin’in bizzat Jandarma Genel Komutanlığı makamı önünde çekilmiş fotoğrafı mevcuttur. Bu nedenle gerek hakaret, gerek iftara suçu oluşmaz, halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir. Haberin yayımlanmasındaki tek amaç budur” dedi.





Sorumlu Müdür Büyüktaş ise, “Milyonlarca insanın gündemine girmiş videolarda dile getirilen iddialar sonrası bu nitelikli fotoğrafların yayımlanmasında kamu yararı olduğu açıktır” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:





“Şikâyetçi Arif Çetin kamu görevlisidir. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kamu görevlilerinin çok ağır eleştirilere katlanmaları gerektiğine ilişkin hükümler ortaya konulmuştur. Kaldı ki, ilgili haberde herhangi bir hakaret unsuru olmadığı gibi daha önce bizzat çekilen kişiler tarafından yayımlanan fotoğraflar yayımlanmıştır. Sırf bu husus bize suç unsuru olmadığını göstermektedir. Buradaki tek amaç; anayasa tarafından da güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleğinin icra edilmesidir. Suçlamaları kabul etmiyoruz.”