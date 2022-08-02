Peker'in ifşa ettiği eski DGM savcısı, İstanbul Havalimanı'nın yemek işlerini aldı

Kıdık, söz konusu şirketin 10 bin kişiye yemek vermesi gerektiğini altını çizerken, “İş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.







Ali Kıdık’ın paylaşımı şöyle:





“İstanbul Havalimanı @igairport yemek işi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği DGM eski savcısı Engin Baltacı’ya verildi. Hiçbir Tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor.”













SEDAT PEKER ENGİN BALTACI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, Türkiye’nin “Mesut Yılmaz’ın Macaristan’a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği” iddialarıyla çalkalandığı döneme ilişkin Temmuz ayında Deli Çavuş hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.







Sedat Peker, cezaevinde bulunduğu süreçte dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’a kumar görüntüsü nedeniyle şantaj yaptığını, bunun karşılığında “Yılmaz’ın yakını” olarak tahliyesinin eski DGM Savcısı Engin Baltacı tarafından sağlandığını iddia etmişti.





Peker paylaşımlarda, 5 milyon dolarlık şantaj olayının merkezinde eski DGM savcısı Engin Baltacı’nın bulunduğunu dile getirirken “Baltacı’nın organizasyonuyla serbest kaldığını” dile getirmişti.





Peker “O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim” demişti.