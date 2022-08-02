Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in ifşa ettiği eski DGM savcısı, İstanbul Havalimanı'nın yemek işlerini aldı /02 Ağustos 2022 12:39

Peker'in ifşa ettiği eski DGM savcısı, İstanbul Havalimanı'nın yemek işlerini aldı

İYİ Parti İBB Meclis Grup Sekreteri ve eski havalimanı muhabiri Ali Kıdık, hiçbir tesisi olmamasına rağmen İstanbul Havalimanı’nın yemek işinin, Sedat Peker’in gündeme getirdiği eski DGM savcısı Engin Baltacı’ya verildiğini açıkladı.

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Kıdık, söz konusu şirketin 10 bin kişiye yemek vermesi gerektiğini altını çizerken, “İş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
 
Ali Kıdık’ın paylaşımı şöyle:

“İstanbul Havalimanı @igairport yemek işi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği DGM eski savcısı Engin Baltacı’ya verildi. Hiçbir Tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor.”



SEDAT PEKER ENGİN BALTACI İÇİN NE DEMİŞTİ? 
Sedat Peker, Türkiye’nin “Mesut Yılmaz’ın Macaristan’a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği” iddialarıyla çalkalandığı döneme ilişkin Temmuz ayında Deli Çavuş hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.

Sedat Peker, cezaevinde bulunduğu süreçte dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’a kumar görüntüsü nedeniyle şantaj yaptığını, bunun karşılığında “Yılmaz’ın yakını” olarak tahliyesinin eski DGM Savcısı Engin Baltacı tarafından sağlandığını iddia etmişti.

Peker paylaşımlarda, 5 milyon dolarlık şantaj olayının merkezinde eski DGM savcısı Engin Baltacı’nın bulunduğunu dile getirirken “Baltacı’nın organizasyonuyla serbest kaldığını” dile getirmişti.

Peker “O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim” demişti.
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