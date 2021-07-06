"Peker'in ifşalarının kaynağı MİT"

T24'ün Ergenekon tabir edilen yapılanmanın bazı kollarıyla bağlantıları olduğu bilinen yazarı Tolga Şardan, Sedat Peker'in gündeme getirdiği suçlamalarla ilgili bir MİT raporunun bulunduğunu ve Peker’in devlet içerisinden sızdırdığı bilgilerin kaynağının da ‘yukarıya’ da sunulan bu rapor olduğunu öne sürdü.





Şardan, ‘Bugün yaşananlar ile ilgili… MİT’in “yukarıya” raporlama yaptığı, gelişmeleri takip edenler arasındaki yaygın kanaat. (Peker’in)… kendisinin içinde olmadığı kimi gizli olayları, yaşananları ve temasları iddia biçiminde duyurması, akıllara “suç örgütü liderinin kaynakları kim ya da kimler?” sorusunu kuşkusuz getiriyor.’ ifadesini kullandı.





Tolga Şardan şunları yazdı:





Sürecin başında kendisinin içinde bulunduğu olayları kamuoyu ile paylaştı. Ancak istediği yanıtları muhataplarından alamamış olacak ki yöntem değiştirdi. Bu kez kendisinin içinde olmadığı olayları içeren iddiaları da birbiri ardına kitlelere aktarmaya başladı.





Suç örgütü liderinin “kısa bir kayboluş” sonrasında bu kez tarz değiştirmesi de dikkat çeken diğer bir husus. Büyük izleyici kitlesi edindiği video yayınlarına ara verdi. Şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden ifşaatlarına devam ediyor. Bu değişikliğin de kayboluşla ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor!





Hal böyle olunca da, özellikle sosyal medyada suç örgütü liderinin farklı kaynaklardan, bilhassa devlet içinden bilgilendirildiği değerlendirmeleri yapılmaya başlandı.





Daha önceki Büyüteç’te bugün yaşananlar ile ilgili bir MİT raporunun ortaya çıkmasını beklediğimi belirtmiştim. MİT’in bu konuda araştırmalar yapıp “yukarıya” raporlama yaptığı, gelişmeleri takip edenler arasındaki yaygın kanaat.





Şu ana kadar MİT’in hazırladığı herhangi bir rapor, “ima yollu da olsa” ortaya çıkmış değil.





Fakat suç örgütü liderinin yöntem değiştirip, kendisinin içinde olmadığı kimi gizli olayları, yaşananları ve temasları iddia biçiminde duyurması, akıllara “suç örgütü liderinin kaynakları kim ya da kimler?” sorusunu kuşkusuz getiriyor.





Çevremdeki pek çok kişi bu soruyu soruyor. Bir o kadarı da sorunun yanıtının peşinde. Suç örgütü liderine ciddi ve özel bilgilerin ulaşması bu görüşün yayılmasına neden oluyor.