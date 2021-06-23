'Peker'in SBK bombasından sonra bir şirket borsadan çıkarıldı'





Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, "SBK olayı nereye bağlanır?.. Gözden kaçmış bir detay" başlıklı yazısında, "Peker’in Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bombaları patlatmasından bir gün sonra, bir şirket borsadan çıkarıldı. Normalde önemsiz olacak bu ayrıntı, bizi bambaşka yerlere götürebilir" yorumunu yaptı.





Özgür, borsadan çıkarılan şirketin Sardes Kıymetli Madenler AŞ. olduğunu belirtti ve Sardes şirketiyle ilgili detayları paylaştı:





"2019’un Ocak ayına döneceğimiz hikâyenin bundan sonraki kısmı, bir arşiv taraması ve SBK dosyasının ilerleyebileceği muhtemel güzergaha dair hatırlatmalardan ibaret…





Ocak ayında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomiden sorumlu yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum’a gelmiş, Ahlatçı Holding’in kurduğu altın rafinerisini ziyaret etmişti. Bir ay sonra Çorum’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim mitinginde, “Sayın Maduro'nun yardımcısı burada incelemelerde bulundu. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı noktaya taşıyacağız” diyordu. Böylece 2018’de patlayan Türkiye-Venezuela altın ticareti, resmî ağızdan özel bir politika tercihi olarak tescillendi.





ABD ambargosu altında temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Venezuela yönetimi, “petrol-altın karşılığı gıda” politikasına başlamış, ABD’nin yörüngesinin kıyısında veya dışındaki ülkelerle türlü yollarla yeni ticari ağlar kurmuştu. İran ve Türkiye ilk sıradaydı. Petrol, İran rafinerilerine akarken; altının rotası, Türkiye’ye yönelmişti. 2016’da THY, yolcu sayısı yerinde saydığı halde Caracas’a direkt uçuşlar koyuyor, özel uçak seferlerinde artış yaşanıyordu. Ama yolcu yerine gıda götürüp, altın getiriyorlardı.





2018, altın ticaretinin patladığı yıldı. 1 Ocak’ta Maduro’nun ziyaretinden birkaç hafta sonra, Venezuela Merkez Bankası’nın hava yoluyla 36 milyon dolarlık altın gönderdiği ortaya çıktı. 2018 yılında miktar 900 milyon dolara ulaşmıştı. Muazzam bir rekordu bu. Bloomberg ajansı “gizemli bir Türk şirketi”nden bahsediyordu. Aslında Venezuela altını üç şirket tarafından satın alınıyordu. İkisi; Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu Capital Noor ve Goetz Gold’du. Üçüncüsüne, Reuters’e konuşan Venezuelalı iki üst düzey yetkili işaret etti: Sardes Kıymetli Madenler.





Sardes; 2009’da İlborcan Elektronik ve Kıymetli Maden adıyla Fatih ilçesinde kurulmuş küçük bir şirketin, 15 Aralık 2017’de aldığı yeni isimdi. Sermayesi 100 bin liradan 5 milyon liraya çıkarılmıştı. 11 gün sonra da borsa üyeliğine kabul edildi. Bir yıl sonra ise sadece ocak ayında 41 milyon dolarlık altın alımıyla ilgiyi üzerine çekiyordu. Şirketin sahibi, başka faaliyeti bulunmayan bir kuyumcuydu. Peki altını o getirdi de, gıdayı kim götürdü?





Yine 2018 yılının Aralık ayında Reuters, Caracas’ın yakınlarındaki La Guaira’ya limanı kayıtlarına ulaşıyor ve içinde süt tozu olduğu belirtilen 54 konteynerin İstanbul’da kurulu Mulberry Proje Yatırım adlı bir firmaya ait olduğunu tespit ediyordu. Türkiye’den giden gıda vb. ihtiyaçların neredeyse tamamını bu şirket gönderiyordu. 2015 yılında Venezuela vatandaşı Betsy Desiree Mata Pereda ile Serkan Sarıkeçe kurmuştu. Sonradan Kuzey İrlanda’daki bir off shore şirketi olan Mulberry Capital’e geçti. 2014’te kurulan diğer bir şirket ise Marilyns Proje Yatırım’dı. O da Londra’daki Marilyns Capital’indi. İki şirketin yurtdışındaki yöneticileri ortaktı ve daha böyle çok şirket vardı üzerlerinde. Marilyns Proje Yatırım ile Venezuela’nın devlet madencilik şirketi Minerven arasında altın-gıda anlaşması imzalanmıştı.





Özetle Sardes altını alıyor, Mulberry gıdayı götürüyordu. Adlarını dahi akılda tutmanın zor olduğu bu kadar şirketi saymamızın nedenine birazdan geleceğiz. Şimdi 2020 yılında, Afrika’daki Capo Verde’de yaşanan bir gözaltıyı anımsayalım…"