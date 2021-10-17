Samanyolu Haber /Gündem / "Peker'in Sülü'sü, Hadsiz, Şamar Oğlanı" /17 Ekim 2021 09:44

"Peker'in Sülü'sü, Hadsiz, Şamar Oğlanı"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı siyasette tansiyonu yükseltti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na cevabına, CHP'den sert karşılık geldi.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı çağrı hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ayrı ayrı yanıt verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından; bürokratlara “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin” çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından, “Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, ‘Heyyt!’ demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa F...'ye mi sordurursun. Milletimiz senin ‘NE’ olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu...” mesajını paylaştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel; Soylu’nun bu paylaşımına, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yanıt verdi.

ÖZKOÇ: NE O PEKER'İN SÜLÜ'SÜ...

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından Bakan Soylu'yu da etiketleyerek şu yanıtı verdi:

"Ne o Peker'in Sülü'sü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun! Efendine sadık kal otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz..."



ALTAY: MAFYANIN ŞAMAR OĞLANI HALİNE GELEN...  

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ise şu paylaşımı yaptı:

"Mafyanın şamar oğlanı haline gelen Süleyman Soylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. Az kadı"



ÖZEL: HADSİZ!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de Bakan Soylu'nun paylaşımına yanıt olarak şu mesajın verdi:

"Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı'na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli; öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! HADSİZ!!!"




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