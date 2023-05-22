Samanyolu Haber /Gündem / Peki umut nerede? /22 Mayıs 2023 11:27

Peki umut nerede?

İlahiyatçı yazar Dr. Hamdullah Öztürk, bu haftaki videosunda, 2023 seçimlerinin ilk turunu yorumladı. ‘’Seçim sonucu umudun sonu değil.

SHABER3.COM

You Tube kanalında yorum videosu yayınlayan İlahiyatçı yazar Dr. Hamdullah Öztürk, bu haftaki videosunda, 2023  seçimlerinin ilk turunu yorumladı. ‘’Seçim sonucu umudun sonu değil.
Peki umut nerede?’’ başlıklı videosunda Öztürk, ‘’Seçim sonuçları iktidarın hayrına mıdır? Ayetler zulmün devam etmeyeceğini söylüyor,  Erdoğan iktirarı ise her türlü zulmü yaptığı halde bu seçimde de  kazanmaya daha yakın. Allah neden bunlara fırsat veriyor? ‘’ sorularına cevaplar veriyor. ‘’CHP tek parti döneminde halka çok zulmetmiş, şimdi nasıl Kılıçdaroğluna oy vereceğiz diyenler için  bakabilecek farklı açılar da var. Erdoğan kazansa da kaybeder. Çünkü artık iç çözülme başladı.’’ diyen Öztürk,  Allah zalime mühlet verir  ama asla yaptıklarını yanına koymaz. Sedat Peker ile başlayan,  Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ ile devam eden içerden itiraflar  gösteriyor ki, Zulmün vakti dolmaya başlamış. ‘’ diyerek, mazlumlar Allah için yola çıktılarsa ne Erdoğan ve nede Kılıçdaroğlu’nun umudun adresidi olduğuna vurgu yaptı. Allah rızası diyerek yola çıkanların yolda zulme maruz kalmaları halinde, onların destekçilerinin Allah
olduğuna işaret eden Öztürk, videosunda, ‘’Başkalarından bir şey beklenmez. Zulümler başladığından beri tevhidname duası okunuyor, o  dualar kabul olmuş olmalı ki Erdoğan'nın yakın çevresinde cereyan eden
rezaletler ortaya dökülmeye başladı.’’ Ifadelerini kullandı.



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